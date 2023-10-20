***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2023 12:43
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208018
BIST
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15:177.613
En Düşük
|Değişim
|: -2,01%
|| -156,31
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.550
En Yüksek
7.711
15:1728,0220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0410
|Açılış
|: 28,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
15:1729,6777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
15:171.781,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,96
|Açılış
|: 1.781,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.789,88
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler15:17
|MRSHL
|1.786,40
|111.405.203
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.156,50
|9.525.846
|% 10,00
|
|MEKAG
|48,66
|17.414.198
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|2.614.675
|% 9,99
|
|VKING
|30,40
|12.611.024
|% 9,99
|
|AYCES
|486,10
|29.124.610
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|236.768.816
|% -9,99
|
|ENSRI
|30,36
|13.382.458
|% -9,96
|
|PEKGY
|25,66
|13.685.710
|% -9,96
|
|KLNMA
|35,72
|8.591.916
|% -9,75
|
|THYAO
|209,10
|4.333.354.917
|% -2,11
|
|TUPRS
|131,90
|3.381.426.472
|% -1,12
|
|ASELS
|40,76
|3.114.307.971
|% -0,83
|
|PETKM
|21,08
|2.187.573.507
|% 1,15
|
|YKBNK
|18,23
|1.846.754.353
|% -2,04
|
|ZOREN
|5,51
|1.150.712.733
|% -4,01
|
|ODAS
|11,79
|1.660.426.720
|% 3,42
|
|EKGYO
|7,06
|924.430.933
|% -1,81
|
|PETKM
|21,08
|2.187.573.507
|% 1,15
|
|YKBNK
|18,23
|1.846.754.353
|% -2,04
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0148
|28,0220
|% 0,15
|
|Euro
|29,6622
|29,6777
|% 0,00
|
|Sterlin
|33,9297
|34,0998
|% 0,23
|
|Frank
|31,2992
|31,4878
|% 0,20
|
|Riyal
|7,4475
|7,4849
|% 0,20
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|0,06
|
|Altın Gr.
|1.783
|1.783
|8,16
|
|Cumhuriyet
|12.279
|12.465
|160,00
|
|Tam
|12.021
|12.091
|19,00
|
|Yarım
|6.029
|6.071
|10,00
|
|Çeyrek
|3.005
|3.035
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,86
|20,89
|0,15
|
|B. Petrol
|93,36
|93,36
|0,98
|
Seans Raporu
15:17
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-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -146, 76 kaybederek (% -1.81 ) 7, 947
-
15:29ISBTR
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 399, 999.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4 adet işlem
-
15:28KRONT
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 12.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 665, 123 adet işlem
-
15:27XU100
Endeks 7, 604 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 13 altında . İşlem hacmi 61, 487.00 milyon TL de
-
15:27KRONT
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 12.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 657, 648 adet işlem