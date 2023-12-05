***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2023 10:00
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222216
BIST
'
11:388.099
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 11,85
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.080
En Yüksek
8.121
11:3828,9094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0049
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9426
En Düşük
28,8018
11:3831,3280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0187
|Açılış
|: 31,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,2677
11:381.892,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 7,98
|Açılış
|: 1.892,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.883,37
BIST En Aktif Hisseler11:38
|EKOS
|36,30
|108.949.949
|% 10,00
|
|YONGA
|61,60
|1.259.104
|% 10,00
|
|SELGD
|19,92
|22.488.899
|% 9,99
|
|BINHO
|347,25
|629.584.074
|% 9,98
|
|MARKA
|34,46
|1.485.812
|% 9,96
|
|EUYO
|14,58
|15.673.053
|% -10,00
|
|MTRYO
|8,00
|3.843.269
|% -6,92
|
|YBTAS
|136.000,00
|408.000
|% -6,66
|
|DAPGM
|33,52
|280.285.156
|% -5,95
|
|BURVA
|89,45
|13.141.953
|% -5,74
|
|THYAO
|260,50
|2.199.785.357
|% -0,57
|
|CANTE
|21,58
|1.386.739.317
|% 4,86
|
|ISCTR
|22,68
|1.157.490.029
|% 0,00
|
|KCHOL
|144,80
|1.089.401.208
|% 1,40
|
|ASELS
|49,78
|1.055.457.977
|% 1,38
|
|ADESE
|2,01
|132.511.559
|% 1,01
|
|CANTE
|21,58
|1.386.739.317
|% 4,86
|
|EKGYO
|7,43
|419.451.873
|% -0,80
|
|ISCTR
|22,68
|1.157.490.029
|% 0,00
|
|YKBNK
|20,40
|657.176.852
|% -0,58
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8988
|28,9094
|% -0,02
|
|Euro
|31,3164
|31,3280
|% -0,06
|
|Sterlin
|36,3806
|36,5631
|% -0,10
|
|Frank
|32,9500
|33,1485
|% -0,09
|
|Riyal
|7,6865
|7,7250
|% 0,01
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,47
|24,50
|% 0,66
|
|Platin
|912,52
|915,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|972,47
|975,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,75
|78,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,02
|2.034,29
|% 0,66
|