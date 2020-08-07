***ATLAS* *GRNYO* *TLMAN* *FORMT* *VKGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
07.08.2020 09:15
***ATLAS******GRNYO******TLMAN******FORMT******VKGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATLAS, FORMT, GRNYO, TLMAN, VKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866280
BIST
10:291.028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,99
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.018
10:297,3205
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0919
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3212
En Düşük
7,2144
10:298,6761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0637
|Açılış
|: 8,7750
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|Önceki Kapanış
|: 8,4550
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8,6761
En Düşük
8,5597
10:29484,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,85
|Açılış
|: 484,28
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
484,62
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|93.342
|% 9,85
|
|RTALB
|50,60
|54.902.935
|% 7,25
|
|ROYAL
|3,00
|3.582.768
|% 7,14
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|322.794
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|917.050
|% -10,00
|
|YONGA
|21,06
|51.450
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|1.128
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,83
|334.857.399
|% -3,17
|
|SISE
|5,96
|178.773.978
|% 3,65
|
|ASELS
|15,14
|164.910.082
|% -0,85
|
|GARAN
|6,51
|109.655.152
|% 0,62
|
|EREGL
|8,17
|99.779.509
|% 2,38
|
|EKGYO
|1,83
|334.857.399
|% -3,17
|
|TSKB
|1,04
|45.541.889
|% 0,00
|
|SISE
|5,96
|178.773.978
|% 3,65
|
|KRDMD
|2,56
|74.055.897
|% -1,16
|
|IHLAS
|0,72
|20.410.251
|% -5,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5632
|9,6112
|% 1,01
|
|Frank
|7,9963
|8,0445
|% 1,09
|
|Riyal
|1,9444
|1,9541
|% 1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.059
|-4,20
|
|Altın Gr.
|484
|484
|4,81
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.299
|3.485
|24,50
|
|Yarım
|1.601
|1.689
|11,90
|
|Çeyrek
|803
|850
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,28
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|45,01
|45,01
|-0,08
|