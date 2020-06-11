***ATLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
11.06.2020 09:20
***ATLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850586
BIST
10:41109.658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -120,54
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
109.761
En Düşük
108.956
10:416,7896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,7942
En Düşük
6,7686
10:417,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0107
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7279
En Düşük
7,6811
10:41378,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 378,86
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.063.813
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,80
|37.773.170
|% 9,97
|
|RTALB
|27,40
|87.592.829
|% 9,95
|
|EKIZ
|9,76
|3.045.706
|% 9,91
|
|EGCYO
|1,81
|569.862
|% 9,70
|
|GLBMD
|4,42
|322.134
|% -9,98
|
|FORMT
|3,58
|2.241.542
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|44.525
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,43
|5.999.745
|% -5,92
|
|KUTPO
|26,00
|434.569
|% -4,06
|
|EKGYO
|1,97
|352.180.675
|% 1,03
|
|ASELS
|32,60
|327.328.835
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,66
|217.201.269
|% 9,21
|
|KRDMD
|2,69
|193.558.718
|% 0,37
|
|GARAN
|8,11
|179.075.006
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,97
|352.180.675
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,66
|217.201.269
|% 9,21
|
|KRDMD
|2,69
|193.558.718
|% 0,37
|
|TSKB
|1,21
|73.998.992
|% 1,68
|
|IEYHO
|0,72
|29.446.831
|% 7,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5811
|8,6241
|% -0,31
|
|Frank
|7,1755
|7,2187
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8044
|1,8135
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-3,48
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.478
|-4,40
|
|Tam
|2.525
|2.550
|-0,50
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-0,20
|
|Çeyrek
|616
|622
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-1,32
|
Seans Raporu
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10:56HURGZ
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 224, 930 adet işlem
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10:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KOZAA, EKGYO
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10:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -273, 49 kaybederek (% -0.27 ) 102, 265