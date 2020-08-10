***ATLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
10.08.2020 09:07
***ATLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867040
BIST
11:521.067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,90
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
11:527,3186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
11:528,6230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0904
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
11:52480,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,91
|Açılış
|: 480,06
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|188.012
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|328.626
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.358.623
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|382.786
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,59
|1.159.502.869
|% 4,76
|
|EKGYO
|1,92
|643.937.520
|% -2,04
|
|GARAN
|6,58
|301.602.682
|% 0,00
|
|SASA
|12,94
|262.262.288
|% 3,77
|
|BIMAS
|64,60
|229.518.163
|% 3,19
|
|EKGYO
|1,92
|643.937.520
|% -2,04
|
|KARSN
|2,72
|180.519.460
|% 0,37
|
|ASELS
|17,59
|1.159.502.869
|% 4,76
|
|KRDMD
|2,61
|169.459.474
|% -1,88
|
|ODAS
|2,22
|115.107.559
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5612
|9,6091
|% 0,78
|
|Frank
|7,9852
|8,0333
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9522
|1,9619
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.035
|-0,29
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,80
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-9,00
|
|Tam
|3.208
|3.290
|-9,48
|
|Yarım
|1.550
|1.592
|-4,58
|
|Çeyrek
|778
|796
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|28,32
|28,36
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,03
|
|B. Petrol
|44,88
|44,88
|0,48
|
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