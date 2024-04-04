***ATLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.04.2024 14:51
***ATLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ATLAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267048
BIST
'
17:219.099
En Düşük
|Değişim
|: 1,71%
|| 153,13
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:2131,8911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0632
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:2134,7773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1770
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5948
17:212.350,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -12,78
|Açılış
|: 2.350,44
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:19
|SEKUR
|14,74
|45.333.010
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|111.649.693
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|KSTUR
|7.475,00
|8.458.225
|% 9,97
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|PATEK
|106,00
|1.091.844.692
|% -9,94
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|ALVES
|53,60
|504.668.538
|% -9,15
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|PGSUS
|796,50
|1.900.615.024
|% -1,30
|
|KOZAL
|22,04
|1.596.902.679
|% 3,67
|
|EKGYO
|9,24
|1.291.444.508
|% 2,67
|
|AGROT
|35,02
|1.126.218.568
|% -7,50
|
|EKGYO
|9,24
|1.291.444.508
|% 2,67
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|AKFGY
|2,14
|166.101.750
|% 3,88
|
|KOZAL
|22,04
|1.596.902.679
|% 3,67
|
|PEKGY
|9,89
|641.816.566
|% -1,98
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8810
|31,8900
|% -0,20
|
|Euro
|34,7296
|34,7532
|% 0,44
|
|Sterlin
|40,1157
|40,3167
|% -0,50
|
|Frank
|34,9856
|35,1609
|% -0,87
|
|Riyal
|8,4341
|8,4763
|% -0,72
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,92
|26,95
|% 0,66
|
|Platin
|941,35
|945,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.036,03
|1.038,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,38
|89,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,64
|2.292,98
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:19
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-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 209, 41 artarak (% 2.16 ) 9, 907
-
17:34XU100
Endeks 9, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 98, 416.00 milyon TL de
-
17:33VAKBN
Yüzde 9.08 oranında artışla 15.86 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 150, 732 adet işlem
-
17:31BNTAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 626, 171 adet işlem
-
17:29XU100
Endeks 9, 119 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 94 üstünde . İşlem hacmi 96, 598.00 milyon TL de