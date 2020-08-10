***ATLAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
10.08.2020 11:14
***ATLAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 06.08.2020 tarihinde başlayan % 100 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 20.08.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867144
BIST
12:101.071
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 10,62
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.071
En Düşük
1.039
12:107,3314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0407
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
12:108,6377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1051
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
12:10479,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,13
|Açılış
|: 479,28
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|198.080
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|370.468
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.423.648
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|398.067
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,58
|1.240.049.893
|% 4,71
|
|EKGYO
|1,95
|752.753.081
|% -0,51
|
|GARAN
|6,58
|343.552.431
|% 0,00
|
|SISE
|5,98
|280.469.143
|% -0,83
|
|SASA
|12,98
|269.430.209
|% 4,09
|
|EKGYO
|1,95
|752.753.081
|% -0,51
|
|KRDMD
|2,66
|195.592.519
|% 0,00
|
|KARSN
|2,78
|199.104.087
|% 2,58
|
|ASELS
|17,58
|1.240.049.893
|% 4,71
|
|ODAS
|2,24
|127.789.578
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5499
|9,5978
|% 0,67
|
|Frank
|7,9685
|8,0165
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9475
|1,9573
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.033
|2.033
|-2,14
|
|Altın Gr.
|480
|480
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.273
|-11,00
|
|Tam
|3.210
|3.293
|-6,96
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|-3,37
|
|Çeyrek
|778
|796
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|28,30
|28,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,04
|
|B. Petrol
|44,87
|44,87
|0,47
|