***ATLAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
09.12.2020 16:41
***ATLAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım
İlgili Şirketler ATLAS
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRAATLAS91Q9 ATLAS Nakit Temettü Ödeme 3,43473 3,43473 09/12/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892417
BIST
17:591.351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,38
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.361
En Düşük
1.342
17:597,8228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,7896
17:599,4610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0083
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4371
17:59461,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -8,20
|Açılış
|: 461,98
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
461,98
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AKFGY
|4,73
|26.807.636
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,12
|14.769.967
|% 9,99
|
|TKNSA
|14,11
|88.523.286
|% 9,98
|
|BERA
|18,07
|87.914.794
|% 9,98
|
|GEDZA
|23,16
|34.003.954
|% 9,97
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|610.277
|% -9,88
|
|EUYO
|4,65
|1.677.587
|% -9,88
|
|IZMDC
|17,17
|64.194.326
|% -9,15
|
|BSOKE
|2,53
|353.483.519
|% -8,99
|
|GARAN
|9,28
|4.494.783.160
|% 3,80
|
|EREGL
|13,61
|2.892.376.688
|% 1,19
|
|PETKM
|4,75
|2.324.945.838
|% -2,86
|
|SELEC
|17,82
|2.158.136.186
|% -1,87
|
|DOHOL
|3,11
|2.081.078.311
|% 8,36
|
|DOHOL
|3,11
|2.081.078.311
|% 8,36
|
|GARAN
|9,28
|4.494.783.160
|% 3,80
|
|PETKM
|4,75
|2.324.945.838
|% -2,86
|
|EKGYO
|2,06
|628.371.314
|% 0,49
|
|KRDMD
|5,11
|1.569.448.821
|% -2,29
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8188
|7,8228
|% 0,05
|
|Euro
|9,4560
|9,4610
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,4391
|10,4914
|% 0,28
|
|Frank
|8,7412
|8,7938
|% -0,19
|
|Riyal
|2,0732
|2,0836
|% -0,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-29,51
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-6,15
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,15
|
|B. Petrol
|49,38
|49,38
|0,54
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58TKNSA
Yüzde 9.98 oranında artışla 14.11 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 521, 868 adet işlem
-
17:57DOBUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 611, 073 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 08 artarak (% 1.17 ) 1, 222
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RHEAG, UMPAS, SNPAM, INVEO, PEGYO, KRVGD, AKFGY, DOBUR, BERA, OLMIP
-
17:56
RHEAG, BERA, KENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında