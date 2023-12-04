***ATLAS* *MTRYO* *NUHCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ATLAS******MTRYO******NUHCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ATLAS, MTRYO, NUHCM05.12.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı Avansı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaNUH CIMENTO NUHCM 1 0,9Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaATLAS YAT. ORT. ATLAS 0,3461014 0,3461014METRO YAT. ORT. MTRYO 0,4950249 0,4950249Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222014BIST