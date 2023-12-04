***ATLAS* *MTRYO* *NUHCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
04.12.2023 16:51
***ATLAS******MTRYO******NUHCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ATLAS, MTRYO, NUHCM
05.12.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Avansı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
NUH CIMENTO NUHCM 1 0,9
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ATLAS YAT. ORT. ATLAS 0,3461014 0,3461014
METRO YAT. ORT. MTRYO 0,4950249 0,4950249
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222014
BIST
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16:517.948
En Düşük
|Değişim
|: -1,36%
|| -109,78
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.919
En Yüksek
8.112
16:5128,9291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0472
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
16:5131,2566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0421
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
16:511.888,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 14,03
|Açılış
|: 1.888,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler16:51
|CMBTN
|1.958,00
|75.773.705
|% 10,00
|
|GLCVY
|43,16
|68.623.058
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|126.061.388
|% 9,99
|
|EKOS
|39,92
|806.272.703
|% 9,97
|
|HUBVC
|11,14
|110.735.447
|% 9,97
|
|SAFKR
|30,78
|78.629.551
|% -10,00
|
|GEDIK
|15,60
|75.644.290
|% -9,98
|
|EUYO
|13,13
|14.356.081
|% -9,95
|
|CASA
|106,00
|4.633.814
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,84
|168.214.492
|% -9,80
|
|THYAO
|253,25
|5.352.900.205
|% -2,22
|
|ISCTR
|22,96
|5.285.854.306
|% 2,50
|
|YKBNK
|20,54
|4.009.184.628
|% 1,28
|
|BINHO
|354,00
|2.997.472.576
|% 1,94
|
|KCHOL
|143,80
|2.859.142.488
|% -0,83
|
|EKGYO
|7,53
|1.952.279.609
|% 2,03
|
|ISCTR
|22,96
|5.285.854.306
|% 2,50
|
|YKBNK
|20,54
|4.009.184.628
|% 1,28
|
|IHLAS
|1,18
|177.641.429
|% -3,28
|
|ODAS
|10,11
|1.218.350.675
|% -7,25
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9246
|28,9291
|% 0,16
|
|Euro
|31,2445
|31,2566
|% 0,13
|
|Sterlin
|36,3504
|36,5327
|% 0,25
|
|Frank
|32,9925
|33,1913
|% 0,39
|
|Riyal
|7,6915
|7,7300
|% 0,19
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,21
|24,24
|% 0,66
|
|Platin
|906,86
|908,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|954,95
|962,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,31
|76,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,29
|2.031,56
|% 0,66
|