***ATLAS* *MTY*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.08.2020 18:19
***ATLAS******MTY*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımından Sağlanan Toplam Fon Miktarı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MTY
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 60.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016 0,874 0,874 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016 Hamiline A Grubu, ATLA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRATLS00075 0
B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9 29.999.999,126 29.999.999,126 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9 Hamiline B Grubu, ATLAS(RÜÇHAN), TRRATLS00083 368.261,306
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 30.000.000 30.000.000,000 100,00000 368.261,306
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar Ayten ÖZTÜRK ÜNAL tarafından satın alınacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 06.08.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 20.08.2020
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 28.05.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 27.07.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 10.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 07.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
05.05.2020 tarihli yönetim kurulumuz kararı çerçevesinde 30.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 30.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, % 100 oranında artırılarak 60.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 06.08.2020 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 20.08.2020 tarihinde tamamlanmış olup, kalan paylar 27 Ağustos 2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Sermaye artırım sürecinde 29.631.739,25 TL' si yeni pay alma hakkını kullanan mevcut ortaklarımızdan, 549.601,83 TL'si Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışlardan (368.261,306 pay) olmak üzere Şirketimize toplam 30.181.341,08 TL fon girişi olmuş, böylelikle sermaye artırımı tamamlanmıştır. Sürecin devamında, esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla SPK' na başvuruda bulunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871868
BIST