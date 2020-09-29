***ATLAS* *MTY*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATLAS******MTY*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadilinin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanması HakkkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler MTYYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 60.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016 0,874 0,874 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016 Hamiline A Grubu, ATLA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRATLS00075 0B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9 29.999.999,126 29.999.999,126 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9 Hamiline B Grubu, ATLAS(RÜÇHAN), TRRATLS00083 368.261,306Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 30.000.000 30.000.000,000 100,00000 368.261,306Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar Ayten ÖZTÜRK ÜNAL tarafından satın alınacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 06.08.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 20.08.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.09.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 23.09.2020SPK Başvuru Tarihi 28.05.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.07.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 10.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 07.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz 100.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 30.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 60.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.09.2020 tarih ve E-12233903-335.04.04-9575 sayılı yazısı ile onay verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ATLAS SER.MD.YENİ ŞEKLİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877291BIST