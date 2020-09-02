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***ATLAS* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

02.09.2020 12:05
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***ATLAS******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'nin sermayesinin 30.000.000 TL'den 60.000.000 TL'ye artırılması sebebiyle nakit karşılığı ihraç olunan 30.000.000 TL pay senedinin 06.08.2020- 20.08.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen yeni pay alma hakkı kullanımı ve 27.08.2020 tarihinde yapılan Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası işlemlerine Şirketimiz aracılık etmiştir. Nakden (bedelli) sermaye artışına ilişkin olarak Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. yeni pay alma haklarının kullanım süresi içerisinde 29.631.739,25 TL ve yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde 549.601,83 TL olmak üzere, toplam 30.181.341,08 TL tutarında fon girişi sağlamıştır.
Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve 27.08.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasasında satışa sunulan 368.261,306 TL nominal değerli payların 0,306 adet küsurat payı Ayten Öztürk Ünal tarafından 0,52 TL bedel ile satın alınmıştır. Bunun haricinde Ortaklığın (Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.) paylarını Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.
27.08.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında satışa sunulan 368.261,306 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Tolun Kudaloğlu 283.524 % 76,99 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Metin Kayar 40.001 % 10,86 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Eyüp Serdar Erçelik 30.000 % 8,15 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872907


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YONGA 31,46 558.572 % 10,00  
TKURU 188,30 1.633.314 % 9,99  
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Altın Gr. 467 468 0,88  
Cumhuriyet 3.103 3.150 3,00  
Tam 3.090 3.167 3,17  
Yarım 1.493 1.532 1,54  
Çeyrek 749 766 0,76  
Gümüş.Ons 27,96 28,00 -0,13  
Gümüş Gr. 6,64 6,65 -0,02  
B. Petrol 45,60 45,60 0,02  
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