***ATLAS* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
10.02.2020 19:18
***ATLAS******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
10.02.2020 tarihinde Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş (ATLAS) payları ile ilgili olarak 1,78-1,91 TL fiyat aralığından 1.192.136 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 67.136 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş (ATLAS) sermayesindeki paylarımız 10.02.2020 tarihi itibariyle % 3,93 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
10/02/2020 1.192.136 67.136 1.125.000 53.555 1.178.555 % 0,18 % 0,05 % 3,93 % 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818253
BIST
18:05118.342
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -2.673,62
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
18:056,0198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
18:056,5777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0109
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
18:05304,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,99
|Açılış
|: 304,74
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|49.443.370
|% 19,92
|
|DESA
|5,95
|51.581.203
|% 15,76
|
|SAYAS
|3,13
|10.651.574
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|RYSAS
|11,00
|22.925.506
|% 10,22
|
|GYHOL
|25,80
|11.161.560
|% -11,64
|
|LINK
|29,54
|4.256.544
|% -11,29
|
|DOKTA
|48,72
|69.021.018
|% -10,52
|
|INTEM
|10,16
|2.117.504
|% -10,41
|
|IZTAR
|2,97
|1.028.020
|% -10,27
|
|THYAO
|14,02
|2.173.757.251
|% -3,11
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|PETKM
|3,98
|717.692.869
|% -3,16
|
|GARAN
|11,78
|659.785.823
|% -1,59
|
|ASELS
|24,12
|653.479.912
|% -1,39
|
|IHLGM
|1,24
|439.274.940
|% 0,81
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|EKGYO
|1,63
|432.441.318
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,83
|620.919.478
|% -3,41
|
|ODAS
|2,13
|461.774.965
|% -4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7502
|7,7891
|% 0,28
|
|Frank
|6,1316
|6,1685
|% 0,02
|
|Riyal
|1,6000
|1,6080
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|4,69
|
|Altın Gr.
|304
|305
|0,79
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|53,49
|53,49
|-0,96
|