***ATLAS* *OZBAL* *OYLUM* *METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
10.03.2020 09:05
***ATLAS******OZBAL******OYLUM******METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATLAS, METUR, OYLUM, OZBAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825926
BIST
10:27105.280
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.755,53
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.131
10:276,1309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0159
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1602
En Düşük
6,1264
10:276,9694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0604
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,0586
En Düşük
6,9561
10:27328,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -3,58
|Açılış
|: 328,23
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|RAYSG
|3,56
|150.920
|% 11,95
|
|MZHLD
|15,00
|465
|% 7,53
|
|CELHA
|7,85
|387.370
|% 7,39
|
|AKCNS
|8,50
|270.854
|% 5,99
|
|ERSU
|2,86
|784.175
|% 4,76
|
|CRDFA
|2,15
|108
|% -7,33
|
|BURCE
|6,40
|390.708
|% -4,90
|
|EMNIS
|2,21
|6.044
|% -4,33
|
|ARSAN
|3,96
|1.480.448
|% -3,41
|
|TUKAS
|11,68
|135.041
|% -2,67
|
|THYAO
|10,71
|148.212.615
|% 3,18
|
|ASELS
|28,16
|136.963.734
|% 1,44
|
|GARAN
|9,38
|89.219.844
|% 2,18
|
|EREGL
|8,83
|52.957.112
|% 3,52
|
|KARSN
|1,70
|39.829.643
|% 2,41
|
|EKGYO
|1,40
|35.873.302
|% 3,70
|
|KARSN
|1,70
|39.829.643
|% 2,41
|
|YKBNK
|2,32
|39.316.205
|% 1,31
|
|THYAO
|10,71
|148.212.615
|% 3,18
|
|CEMAS
|1,11
|12.579.547
|% 1,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9711
|8,0111
|% -0,80
|
|Frank
|6,5423
|6,5817
|% -1,04
|
|Riyal
|1,6284
|1,6366
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-14,62
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,39
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,13
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|36,57
|36,57
|2,21
|