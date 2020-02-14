***ATLAS* *ULAS* *ITTFH* *ATA* *YKBNK* *YKB* *ADESE* *MTY* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
14.02.2020 08:58
***ATLAS******ULAS******ITTFH******ATA******YKBNK******YKB******ADESE******MTY******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ITTFH, ADESE, ATA, ATAGY, MTY, ATLAS, ULAS, YKB, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818961
BIST
12:04120.928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 387,65
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.851
12:046,0618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0630
En Düşük
6,0344
12:046,5741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0194
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5749
En Düşük
6,5408
12:04307,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,80
|Açılış
|: 307,09
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,25
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|12,74
|5.819.462
|% 14,98
|
|ARDYZ
|17,96
|194.079.347
|% 13,67
|
|GSRAY
|2,71
|369.512.893
|% 12,92
|
|ISYAT
|2,92
|69.299.460
|% 12,31
|
|GLBMD
|3,38
|10.890.128
|% 11,92
|
|TUKAS
|12,40
|2.066.556
|% -18,74
|
|RHEAG
|2,12
|19.783.987
|% -9,79
|
|QNBFB
|50,80
|579.103
|% -8,96
|
|OZBAL
|2,40
|8.130.479
|% -8,40
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|THYAO
|14,91
|721.984.802
|% -0,53
|
|ASELS
|29,00
|502.692.237
|% 2,76
|
|ISGYO
|2,30
|382.640.183
|% 11,11
|
|GSRAY
|2,71
|369.512.893
|% 12,92
|
|ISFIN
|4,47
|303.025.886
|% 1,82
|
|ISGYO
|2,30
|382.640.183
|% 11,11
|
|GSRAY
|2,71
|369.512.893
|% 12,92
|
|CEMAS
|1,24
|133.078.340
|% 2,48
|
|KARSN
|1,89
|136.679.147
|% 2,72
|
|YKBNK
|2,90
|210.118.362
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8791
|7,9186
|% 0,23
|
|Frank
|6,1544
|6,1915
|% 0,15
|
|Riyal
|1,6109
|1,6190
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
Seans Raporu
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BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, AYCES, ISATR
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12:16XU100
Endeks 121, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 5, 419.00 milyon TL de