***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.04.2021 17:33
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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---
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
CONSULTA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2021
Tescil Tarihi
05.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.04.2021 ve 10302 sayı
Açıklamalar
2021 yılı hesap dönemi için Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923477
BIST
18:051.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,87
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
18:058,1052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0473
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,0854
18:059,6044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0215
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
18:05450,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,39
|Açılış
|: 450,73
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|75,90
|48.948.642
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|5.131.973
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|312.384.499
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.846.416
|% 9,99
|
|EGGUB
|229,00
|185.800.922
|% 9,99
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|TRILC
|65,70
|179.614.963
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|21.523.955
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|1.126.602
|% -9,99
|
|DENGE
|7,13
|2.298.892
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|KOZAL
|126,10
|931.563.870
|% 0,80
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|GUBRF
|77,95
|774.590.736
|% 6,78
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,16
|174.880.320
|% 3,57
|
|ODAS
|3,72
|500.292.302
|% 5,98
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1029
|8,1052
|% -0,58
|
|Euro
|9,5803
|9,6044
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,2433
|11,2997
|% 0,02
|
|Frank
|8,6273
|8,6793
|% 0,14
|
|Riyal
|2,1565
|2,1673
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-4,63
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,52
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,08
|
|B. Petrol
|61,72
|61,72
|-3,14
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IZFAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 12.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 420, 416 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TAVHL, EKGYO
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 62 artarak (% 0.62 ) 1, 240
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, JANTS, OLMIP, MARKA, DERHL, ERBOS, IZFAS, AVGYO, BANVT, NTGAZ
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, RTALB, FORMT, BJKAS, BTCIM, RODRG, UTPYA, TRILC, IDEAS, GLRYH