***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıCONSULTA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi24.03.2021Tescil Tarihi05.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.04.2021 ve 10302 sayıAçıklamalar2021 yılı hesap dönemi için Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923477BIST