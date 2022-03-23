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***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

23.03.2022 12:12
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
---
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
CONSULTA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.03.2022
Tescil Tarihi
23.03.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
23.03.2022 ve 10543 sayı
Açıklamalar

2022 yılı hesap dönemi için Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012198


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