***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.03.2022 12:12
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
---
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
CONSULTA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.03.2022
Tescil Tarihi
23.03.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
23.03.2022 ve 10543 sayı
Açıklamalar
2022 yılı hesap dönemi için Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012198
BIST
12:012.187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,98
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.184
12:0114,8277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0054
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8382
En Düşük
14,7784
12:0116,3431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0160
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
12:01917,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,86
|Açılış
|: 917,98
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
918,01
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler12:01
|ENSRI
|16,94
|31.576.562
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|21.041.463
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.149.467
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,28
|21.767.207
|% 8,78
|
|KUTPO
|45,92
|79.047.966
|% 8,46
|
|ISBIR
|50,45
|409.755
|% -9,99
|
|PKENT
|258,20
|63.645.834
|% -9,97
|
|SERVE
|13,70
|414.425
|% -7,12
|
|AYCES
|68,80
|6.126.688
|% -5,04
|
|ORMA
|28,60
|57.543
|% -4,67
|
|GARAN
|12,06
|1.367.581.078
|% 1,09
|
|THYAO
|28,58
|1.012.940.748
|% 0,21
|
|KRDMD
|15,27
|670.431.351
|% 0,07
|
|EREGL
|33,38
|614.686.290
|% -1,24
|
|SISE
|14,24
|419.592.320
|% -0,77
|
|GARAN
|12,06
|1.367.581.078
|% 1,09
|
|YKBNK
|4,07
|341.506.492
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,36
|189.423.865
|% 0,85
|
|ODAS
|1,65
|88.133.757
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,27
|670.431.351
|% 0,07
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8207
|14,8277
|% 0,04
|
|Euro
|16,3345
|16,3431
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,5307
|19,6286
|% -0,39
|
|Frank
|15,7906
|15,8857
|% -0,27
|
|Riyal
|3,9378
|3,9575
|% -0,09
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|5,30
|
|Altın Gr.
|916
|917
|0,55
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,06
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,09
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,29
|