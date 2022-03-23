***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıCONSULTA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07.03.2022Tescil Tarihi23.03.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su23.03.2022 ve 10543 sayıAçıklamalar2022 yılı hesap dönemi için Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012198BIST