***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
16.01.2024 11:16
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
---
Açıklamalar
Güncel esas sözleşme ektedir
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 21/11/2023 29/11/2023 10968
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240790
BIST
'
14:098.035
En Düşük
|Değişim
|: -0,12%
|| -9,35
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
14:0930,1035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0403
|Açılış
|: 30,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
14:0932,7949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,1729
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,4453
En Düşük
32,6927
14:091.974,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -13,48
|Açılış
|: 1.974,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.971,43
BIST En Aktif Hisseler14:07
|KBORU
|77,55
|828.382.392
|% 10,00
|
|DARDL
|6,06
|65.597.208
|% 9,98
|
|MEGMT
|36,20
|217.113.545
|% 9,96
|
|DIRIT
|12,75
|1.248.208
|% 9,91
|
|YAYLA
|7,90
|14.073.994
|% 9,87
|
|ISBTR
|481.005,00
|962.010
|% -10,00
|
|EMNIS
|79,75
|198.361
|% -9,99
|
|SNPAM
|105,70
|7.002.763
|% -6,46
|
|EKOS
|55,20
|1.120.463.119
|% -6,28
|
|DERIM
|15,99
|5.405.896
|% -5,72
|
|THYAO
|250,00
|3.225.788.983
|% -1,28
|
|ISCTR
|25,40
|2.673.282.333
|% 0,79
|
|AKBNK
|41,92
|2.369.166.209
|% -2,92
|
|EREGL
|44,46
|2.141.259.077
|% 0,91
|
|TCELL
|64,50
|1.938.234.272
|% 3,45
|
|ODAS
|8,50
|1.029.137.488
|% 0,71
|
|EKGYO
|8,38
|977.367.414
|% 1,33
|
|SKBNK
|5,17
|556.758.382
|% 6,60
|
|KATMR
|2,19
|233.295.717
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,40
|2.673.282.333
|% 0,79
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0994
|30,1035
|% 0,13
|
|Euro
|32,7833
|32,7930
|% -0,53
|
|Sterlin
|37,8953
|38,0854
|% -0,65
|
|Frank
|34,8167
|35,0265
|% -0,44
|
|Riyal
|8,0025
|8,0426
|% 0,14
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|907,36
|908,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,59
|965,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,88
|78,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,66
|2.039,98
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:07
daha fazla
-
14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 3 kaybederek (% -0.28 ) 8, 702
-
14:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, ODAS, EKGYO
-
14:22
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ISBTR, EMNIS
-
14:22
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KBORU, ARTI
-
14:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ISCTR, AKBNK