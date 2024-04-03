***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---AçıklamalarAnasözleşmenin 6. maddesinde değişiklik yapılmış olup sermaye 75.000.000-TL den 150.000.000-TL ye yükselmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 03/04/2024 03/04/2024 03.04.2024-11057http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266294BIST