***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
25.02.2021 18:10
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemi Faaliyet Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912945
BIST
17:591.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,88
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
17:597,2190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0495
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
17:598,8377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1115
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
17:59412,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,32
|Açılış
|: 412,33
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
412,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|LINK
|51,70
|119.043.078
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.916.698
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|5.621.491
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|4.898.673
|% 9,99
|
|KARSN
|4,23
|1.237.292.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|27,80
|919.990
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|7.135.525
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|2.017.462
|% -9,96
|
|MNDRS
|3,50
|156.060.438
|% -9,79
|
|THYAO
|13,39
|2.740.231.372
|% 4,36
|
|PETKM
|5,26
|2.175.973.739
|% 1,94
|
|SASA
|41,30
|1.775.782.781
|% 3,41
|
|KOZAL
|127,90
|1.773.311.012
|% -4,19
|
|PGSUS
|88,25
|1.653.070.768
|% 6,58
|
|EKGYO
|2,29
|1.350.257.436
|% 0,88
|
|PETKM
|5,26
|2.175.973.739
|% 1,94
|
|TSKB
|1,72
|553.730.141
|% -1,15
|
|KARSN
|4,23
|1.237.292.730
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,88
|234.035.308
|% -2,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2152
|7,2190
|% 0,69
|
|Euro
|8,8308
|8,8377
|% 1,28
|
|Sterlin
|10,1701
|10,2211
|% 0,63
|
|Frank
|7,9341
|7,9819
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9142
|1,9238
|% 0,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-27,17
|
|Altın Gr.
|413
|413
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|65,79
|65,79
|-0,39
|
Seans Raporu
17:59
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17:59BURCE
Yüzde 4.01 oranında artışla 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 082, 446 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 30, 315.00 milyon TL de
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17:57PGSUS
Yüzde 6.82 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 023, 946 adet işlem
-
17:56MERIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 414.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 567 adet işlem
-
17:54SASA
Yüzde 4.21 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 505, 347 adet işlem