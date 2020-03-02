***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 20.000 1.428 12 14.560 7.249 43.250Yeni Bakiye20 20.000 1.428 12 14.560 7.249 43.250Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)816 81 897Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)13.907 13.907Kar Dağıtımı20 -2.941 -2.941Dağıtılan Temettü7.249 -7.249Dönem Sonu Bakiyeler20.000 2.244 94 18.869 13.907 55.114Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 20.000 2.244 94 18.869 13.907 55.114Yeni Bakiye20 20.000 2.244 94 18.869 13.907 55.114Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)694 22 7.276 7.992İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı12.000 -12.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)39 0 39Kar Dağıtımı20 -4.714 -4.714Dağıtılan Temettü13.907 -13.907Dönem Sonu Bakiyeler32.000 2.938 116 39 16.062 7.276 58.431Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ21 52.074 78.022FAKTORİNG GELİRLERİ52.074 78.022Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler47.046 75.089İskontolu37.633 67.270Diğer9.413 7.819Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar5.028 2.933İskontolu4.252 1.891Diğer776 1.042FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)22 -24.427 -42.305Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-18.628 -27.379Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-28 -25İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-4.516 -13.031Diğer Faiz Giderleri-58 -96Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.197 -1.774BRÜT KAR (ZARAR)27.647 35.717ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)23 -13.048 -13.287Personel Giderleri-8.465 -8.843Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-143 -13Genel İşletme Giderleri-4.401 -4.339Diğer-39 -92BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)14.599 22.430DİĞER FAALİYET GELİRLERİ24 3.794 3.382Bankalardan Alınan Faizler18 338Menkul Değerlerden Alınan Faizler154Kambiyo İşlemleri Karı11 1.488Diğer3.765 1.402KARŞILIK GİDERLERİ25 -7.581 -7.172Özel Karşılıklar-7.581 -7.172DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)26 -35 -673Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri-55Kambiyo İşlemleri Zararı-33 -468Diğer-2 -150NET FAALİYET KARI (ZARARI)10.777 17.967BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.777 17.967SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-3.501 -4.060Cari Vergi Karşılığı10 -2.184 -3.334Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi11 -1.317 -726SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)7.276 13.907DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI20 7.276 13.907Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.276 13.907Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı23.434 40.312Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri21 47.046 75.089Alınan Ücret ve Komisyonlar21 5.028 2.933Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar6 2.688 1.207Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler23 -11.990 -12.413Ödenen Vergiler10 -2.184 -3.334Diğer-17.154 -23.170Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-43.884 141.017Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış5 -44.110 140.594Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış12 671 -1.083Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)15 -175 161Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)10,18,19 -270 1.345Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-20.450 181.329YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7,8,9,13 -2.149 -3.380Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller7,8,9,13 0 2.129Diğer13 -341 -434Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.490 -1.685FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit14,17 12.793 -163.828Temettü Ödemeleri20 -4.714 -2.941Kiralamaya İlişkin Ödemeler16 1.174 -425Diğer35Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit9.288 -167.194Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-13.652 12.450Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 13.740 1.290Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 88 13.740Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20 7.276 13.907DİĞER KAPSAMLI GELİRLER716 898Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20 716 898Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)771 907Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 102Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-83 -111Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.992 14.805Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 88 88 13.740 13.740GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR33 39 39GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)184.739 184.739 148.212 148.212Faktoring Alacakları5 180.146 180.146 144.407 144.407İskontolu Faktoring Alacakları (Net)157.985 157.985 111.815 111.815Diğer Faktoring Alacakları22.161 22.161 32.592 32.592Takipteki Alacaklar6 11.709 11.709 18.687 18.687Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)6 -7.116 -7.116 -14.882 -14.882ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 13.610 86 13.696 12.358 12.358MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 157 157 221 221YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)9 68 68 68 68CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI10 2.743 2.743 3.113 3.113ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI11 1.811 1.811 3.211 3.211DİĞER AKTİFLER12 1.723 1.723 1.941 1.941ARA TOPLAM204.978 86 205.064 182.864 182.864SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)13 2.412 2.412 2.071 2.071Satış Amaçlı2.412 2.412 2.071 2.071VARLIKLAR TOPLAMI207.390 86 207.476 184.935 184.935YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER14 112.096 112.096 101.426 101.426FAKTORİNG BORÇLARI15 146 146 321 321KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR16 1.154 19 1.173İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)17 30.881 30.881 22.521 22.521GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER33 0KARŞILIKLAR18 1.106 1.106 984 984Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.106 1.106 983 983Diğer Karşılıklar1 1CARİ VERGİ BORCU10 2.184 2.184 3.334 3.334ERTELENMİŞ VERGİ BORCUSERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER19 1.459 1.459 1.235 1.235ARA TOPLAM149.026 19 149.045 129.821 129.821SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)ÖZKAYNAKLAR58.431 58.431 55.114 55.114Ödenmiş Sermaye20 32.000 32.000 20.000 20.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler20 3.054 3.054 2.338 2.338Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler39 39Kar Yedekleri20 16.062 16.062 18.869 18.869Yasal Yedekler4.651 4.651 3.544 3.544Olağanüstü Yedekler11.411 11.411 15.325 15.325Kar veya Zarar20 7.276 7.276 13.907 13.907Dönem Net Kâr veya Zararı7.276 7.276 13.907 13.907YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI207.457 19 207.476 184.935 184.935Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ44.397 44.397 43.033 43.033ALINAN TEMİNATLAR30 60.374 2.192 62.566 93.566 475 94.041VERİLEN TEMİNATLAR30 128.619 128.619 133.359 133.359TAAHHÜTLER0 0 0 0 0Cayılamaz TaahhütlerCayılabilir Taahhütler0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0Finansal Kiralama TaahhütleriFaaliyet Kiralama TaahhütleriDiğer Cayılabilir TaahhütlerTÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 4.663 4.663 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerNakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerYurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerAlım Satım Amaçlı İşlemler4.663 4.663 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri4.663 4.663 0Swap Alım Satım İşlemleriAlım Satım Opsiyon İşlemleriFutures Alım Satım İşlemleriDiğerEMANET KIYMETLER192.453 23.273 215.726 157.956 2.448 160.404NAZIM HESAPLAR TOPLAMI425.843 30.128 455.971 427.914 2.923 430.837http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823388BIST