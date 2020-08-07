***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 20.000 2.244 94 18.869 13.907 55.114Yeni Bakiye20 20.000 2.244 94 18.869 13.907 55.114Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)694 22 7.276 7.992İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı12.000 -12.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)39 0 39Kar Dağıtımı20 -4.714 -4.714Dağıtılan Temettü13.907 -13.907Dönem Sonu Bakiyeler32.000 2.938 116 39 16.062 7.276 58.431Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 32.000 2.938 116 39 16.062 7.276 58.431Yeni Bakiye20 32.000 2.938 116 39 16.062 7.276 58.431Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-477 -477Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)33 -39 -39Kar Dağıtımı20 7.276 -7.276Yedeklere Aktarılan Tutarlar7.276 -7.276Dönem Sonu Bakiyeler32.000 2.938 116 -39 23.338 -477 57.915Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ21 17.131 28.304 7.236 14.002FAKTORİNG GELİRLERİ17.131 28.304 7.236 14.002Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler15.640 25.483 6.570 12.651İskontolu13.247 19.774 5.377 9.839Diğer2.393 5.709 1.193 2.812Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar1.491 2.821 666 1.351İskontolu1.258 2.339 567 1.118Diğer233 482 99 233FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)22 -8.454 -12.664 -3.323 -6.559Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-5.622 -9.765 -2.132 -5.293Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-96 -4 -49 -2İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.117 -2.221 -930 -1.084Diğer Faiz Giderleri-56Verilen Ücret ve Komisyonlar-563 -674 -212 -180BRÜT KAR (ZARAR)8.677 15.640 3.913 7.443ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)23 -5.781 -6.506 -2.677 -3.277Personel Giderleri-3.834 -3.961 -1.764 -2.212Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-216 -39Genel İşletme Giderleri-1.947 -2.329 -913 -1.026BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)2.896 9.134 1.236 4.166DİĞER FAALİYET GELİRLERİ24 1.866 1.792 747 485Bankalardan Alınan Faizler65 12 60 8Sermaye Piyasası İşlemleri Karı5 5Türev Finansal İşlemler Karı726 336Kambiyo İşlemleri Karı37 1 31 1Diğer1.033 1.779 315 476KARŞILIK GİDERLERİ25 -2.937 -1.899 -2.625 -1.246Özel Karşılıklar-2.937 -1.899 -2.625 -1.246DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)26 -682 -5 -336 -4Türev Finansal İşlemlerden Zarar-674 -329Kambiyo İşlemleri Zararı-1 -5 -4Diğer-7 -7NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.143 9.022 -978 3.401BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.143 9.022 -978 3.401SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-1.620 -1.889 -466 -769Cari Vergi Karşılığı10 -2.288 -894Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi11 -1.620 0 -466 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi11 399 125SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-477 7.133 -1.444 2.632DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI20 -477 7.133 -1.444 2.632Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-477 7.133 -1.444 2.632Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı7.535 14.428Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri21 15.640 25.483Alınan Ücret ve Komisyonlar21 1.491 2.821Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar6 340 699Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler23 -5.429 -5.913Ödenen Vergiler10 -2.288Diğer-4.507 -6.374Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim53.209 -9.330Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış5 53.040 -10.760Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış12 2.210 2.149Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)15 -79 -121Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)139Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)10,18,19 -1.962 -737Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı60.744 5.098YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7,8,9,13 -376 77Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller7,8,9,13 191 -73Diğer-327 1.664Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları13 -512 1.668FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit14,17 -57.194 -15.337Temettü Ödemeleri20 -4.715Kiralamaya İlişkin Ödemeler16 421 -352Diğer128Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-56.645 -20.404Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.587 -13.638Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 88 13.740Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 3.675 102Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20 -477 7.133 -1.444 2.632DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-477 7.133 -1.444 2.632Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 3.675 3.675 88 88GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR33 497 497 39 39GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)128.764 0 128.764 184.739 0 184.739Faktoring Alacakları5 127.065 0 127.065 180.146 0 180.146İskontolu Faktoring Alacakları (Net)104.423 104.423 157.985 157.985Diğer Faktoring Alacakları22.642 22.642 22.161 22.161Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0Kredi Kartları0 0Taksitli Ticari Krediler0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Takipteki Alacaklar6 11.679 11.679 11.709 11.709Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)6 -9.980 -9.980 -7.116 -7.116ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 13.693 100 13.793 13.610 86 13.696MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 125 125 157 157YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)9 68 68 68 68CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI10 569 569 2.743 2.743ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI11 191 191 1.811 1.811DİĞER AKTİFLER12 1.229 1.229 1.723 1.723ARA TOPLAM148.811 100 148.911 204.978 86 205.064SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)13 2.738 0 2.738 2.412 0 2.412Satış Amaçlı2.738 2.738 2.412 2.412Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0VARLIKLAR TOPLAMI151.549 100 151.649 207.390 86 207.476YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER14 59.563 59.563 112.096 112.096FAKTORİNG BORÇLARI15 68 68 146 146KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR16 1.573 23 1.596 1.154 19 1.173İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)17 30.005 30.005 30.881 30.881GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER33 465 465 0KARŞILIKLAR18 879 0 879 1.106 0 1.106Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı879 879 1.106 1.106Genel Karşılıklar0 0Diğer Karşılıklar0 0CARİ VERGİ BORCU10 0 2.184 2.184ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER19 1.158 1.158 1.459 1.459ARA TOPLAM93.711 23 93.734 149.026 19 149.045SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ÖZKAYNAKLAR57.915 0 57.915 58.431 0 58.431Ödenmiş Sermaye20 32.000 32.000 32.000 32.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler20 3.054 3.054 3.054 3.054Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 39 39Kar Yedekleri20 23.338 0 23.338 16.062 0 16.062Yasal Yedekler5.015 5.015 4.651 4.651Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler18.323 18.323 11.411 11.411Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar20 -477 0 -477 7.276 0 7.276Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0Dönem Net Kâr veya Zararı-477 -477 7.276 7.276Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI151.626 23 151.649 207.457 19 207.476Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ31.144 31.144 44.397 44.397ALINAN TEMİNATLAR30 54.696 411 55.107 60.374 2.192 62.566VERİLEN TEMİNATLAR30 129.025 129.025 128.619 128.619TAAHHÜTLER0 0 0 0 0Cayılamaz TaahhütlerCayılabilir Taahhütler0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0Finansal Kiralama TaahhütleriFaaliyet Kiralama TaahhütleriDiğer Cayılabilir TaahhütlerTÜREV FİNANSAL ARAÇLAR33 0 3.836 3.836 0 4.663 4.663Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerNakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerYurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerAlım Satım Amaçlı İşlemler3.836 3.836 0 4.663 4.663Vadeli Alım Satım İşlemleri3.836 3.836 4.663 4.663Swap Alım Satım İşlemleriAlım Satım Opsiyon İşlemleriFutures Alım Satım İşlemleriDiğerEMANET KIYMETLER136.413 26.216 162.629 192.453 23.273 215.726NAZIM HESAPLAR TOPLAMI351.278 30.463 381.741 425.843 30.128 455.971http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866722BIST