***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 20.000 2.244 94 18.869 13.907 55.114Yeni Bakiye20 20.000 2.244 94 18.869 13.907 55.114Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)694 22 7.276 7.992İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı12.000 -12.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)39 0 39Kar Dağıtımı20 -4.714 -4.714Dağıtılan Temettü13.907 -13.907Dönem Sonu Bakiyeler32.000 2.938 116 39 16.062 7.276 58.431Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 20.000 2.938 116 39 16.062 7.276 58.431Yeni Bakiye20 20.000 2.938 116 39 16.062 7.276 58.431Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)789 -8 5.153 5.934İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı12.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)33 -39 -1 -40Kar Dağıtımı20 7.276 -7.276Yedeklere Aktarılan Tutarlar7.276 -7.276Dönem Sonu Bakiyeler32.000 3.727 108 23.337 5.153 64.325Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ21 35.095 52.074FAKTORİNG GELİRLERİ35.095 52.074Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler31.452 47.046İskontolu25.562 37.633Diğer5.890 9.413Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar3.643 5.028İskontolu2.994 4.252Diğer649 776FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)22 -16.242 -24.427Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-11.393 -18.628Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-185 -28İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.566 -4.516Diğer Faiz Giderleri-74 -58Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.024 -1.197BRÜT KAR (ZARAR)18.853 27.647ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)23 -11.695 -13.048Personel Giderleri-7.588 -8.465Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-81 -143Genel İşletme Giderleri-4.008 -4.401Diğer-18 -39BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)7.158 14.599DİĞER FAALİYET GELİRLERİ24 3.263 3.794Bankalardan Alınan Faizler195 18Menkul Değerlerden Alınan FaizlerTürev Finansal İşlemler Karı1.258Kambiyo İşlemleri Karı31 11Diğer1.774 3.765KARŞILIK GİDERLERİ25 -2.862 -7.581Özel Karşılıklar-2.862 -7.581DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)26 -1.228 -35Türev Finansal İşlemlerden Zarar-1.213Kambiyo İşlemleri Zararı-8 -33Diğer-7 -2NET FAALİYET KARI (ZARARI)6.331 10.777BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.331 10.777SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-1.178 -3.501Cari Vergi Karşılığı10 -2.184Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi11 -1.178 -1.317Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi11 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.153 7.276DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI20 5.153 7.276Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.153 7.276Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı16.141 23.434Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri21 31.452 47.046Alınan Ücret ve Komisyonlar21 3.643 5.028Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar6 1.106 2.688Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler23 -10.241 -11.990Ödenen Vergiler10 -2.184Diğer-9.819 -17.154Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-21.988 -43.884Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış5 -23.341 -44.110Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış12 3.452 671Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)15 -60 -175Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)10,18,19 -2.039 -270Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-5.847 -20.450YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7,8,9,13 -35 -2.149Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller7,8,9,13 297 0Diğer13 1.864 -341Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları2.126 -2.490FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit14,17 6.478 12.793Temettü Ödemeleri20 -4.714Kiralamaya İlişkin Ödemeler16 -814 1.174Diğer-14 35Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit5.650 9.288Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.929 -13.652Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 88 13.740Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 2.017 88Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20 5.153 7.276DİĞER KAPSAMLI GELİRLER781 716Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar781 716Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)877 771Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10 28Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-86 -83Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.934 7.992Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 2.017 2.017 88 88GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR33 0 39 39GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)205.218 0 205.218 184.739 0 184.739Faktoring Alacakları5 202.522 0 202.522 180.146 0 180.146İskontolu Faktoring Alacakları (Net)166.512 166.512 157.985 157.985Diğer Faktoring Alacakları36.010 36.010 22.161 22.161Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0Kredi Kartları0 0Taksitli Ticari Krediler0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Takipteki Alacaklar6 11.385 11.385 11.709 11.709Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)6 -8.689 -8.689 -7.116 -7.116ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 13.957 22 13.979 13.610 86 13.696MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 103 103 157 157YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)9 68 68 68 68CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI10 21 21 2.743 2.743ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI11 554 554 1.811 1.811DİĞER AKTİFLER12 1.071 1.071 1.723 1.723ARA TOPLAM223.009 22 223.031 204.978 86 205.064SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)13 319 0 319 2.412 0 2.412Satış Amaçlı319 319 2.412 2.412Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0VARLIKLAR TOPLAMI223.328 22 223.350 207.390 86 207.476YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER14 129.838 129.838 112.096 112.096FAKTORİNG BORÇLARI15 86 86 146 146KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR16 1.293 30 1.323 1.154 19 1.173İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)17 25.111 25.111 30.881 30.881GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER33 0 0KARŞILIKLAR18 1.088 0 1.088 1.106 0 1.106Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.088 1.088 1.106 1.106Genel Karşılıklar0 0Diğer Karşılıklar0 0CARİ VERGİ BORCU10 0 2.184 2.184ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER19 1.579 1.579 1.459 1.459ARA TOPLAM158.995 30 159.025 149.026 19 149.045SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ÖZKAYNAKLAR64.325 0 64.325 58.431 0 58.431Ödenmiş Sermaye20 32.000 32.000 32.000 32.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler20 3.835 3.835 3.054 3.054Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 39 39Kar Yedekleri20 23.337 0 23.337 16.062 0 16.062Yasal Yedekler5.014 5.014 4.651 4.651Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler18.323 18.323 11.411 11.411Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar20 5.153 0 5.153 7.276 0 7.276Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0Dönem Net Kâr veya Zararı5.153 5.153 7.276 7.276Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI223.320 30 223.350 207.457 19 207.476Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ52.199 52.199 44.397 44.397ALINAN TEMİNATLAR30 67.056 445 67.501 60.374 2.192 62.566VERİLEN TEMİNATLAR30 129.704 129.704 128.619 128.619TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR33 0 0 0 0 4.663 4.663Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 4.663 4.663Vadeli Alım Satım İşlemleri0 4.663 4.663Swap Alım Satım İşlemleri0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0Diğer0 0EMANET KIYMETLER226.346 14.789 241.135 192.453 23.273 215.726NAZIM HESAPLAR TOPLAMI475.305 15.234 490.539 425.843 30.128 455.971http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912944BIST