***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 32.000 2.938 116 39 16.062 7.276 58.431Yeni Bakiye20 32.000 2.938 116 39 16.062 7.276 58.431Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)789 -8 5.153 5.934Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-39 -1 -40Kar Dağıtımı20 7.276 -7.276Yedeklere Aktarılan Tutarlar7.276 -7.276Dönem Sonu Bakiyeler32.000 3.727 108 23.337 5.153 64.325Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 32.000 3.727 108 23.337 5.153 64.325Yeni Bakiye20 32.000 3.727 108 23.337 5.153 64.325Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.583 6.583İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı18.000 -18.000Kar Dağıtımı20 4.547 -5.153 -606Dağıtılan Temettü-606 -606Yedeklere Aktarılan Tutarlar5.153 -5.153Dönem Sonu Bakiyeler50.000 3.727 108 9.884 6.583 70.302Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ21 31.437 17.131 16.951 7.236FAKTORİNG GELİRLERİ31.437 17.131 16.951 7.236Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler27.650 15.640 14.824 6.570İskontolu21.707 13.247 11.677 5.377Diğer5.943 2.393 3.147 1.193Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar3.787 1.491 2.127 666İskontolu2.752 1.258 1.562 567Diğer1.035 233 565 99FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)22 -16.864 -8.454 -9.084 -3.323Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-12.951 -5.622 -6.991 -2.132Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-69 -96 -32 -49İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.193 -2.117 -1.797 -930Diğer Faiz Giderleri-56Verilen Ücret ve Komisyonlar-651 -563 -264 -212BRÜT KAR (ZARAR)14.573 8.677 7.867 3.913ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)23 -6.426 -5.781 -3.232 -2.677Personel Giderleri-4.096 -3.834 -2.154 -1.764Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-192 -38Genel İşletme Giderleri-1.893 -1.947 -944 -913Diğer-245 -96BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)8.147 2.896 4.635 1.236DİĞER FAALİYET GELİRLERİ24 1.632 1.866 292 747Bankalardan Alınan Faizler177 65 96 60Sermaye Piyasası İşlemleri Karı5 5Türev Finansal İşlemler Karı726 336Kambiyo İşlemleri Karı32 37 17 31Diğer1.423 1.033 179 315KARŞILIK GİDERLERİ25 -1.004 -2.937 -680 -2.625Özel Karşılıklar-1.004 -2.937 -680 -2.625DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)26 -99 -682 -98 -336Türev Finansal İşlemlerden Zarar-674 -329Kambiyo İşlemleri Zararı-1 -1Diğer-98 -7 -98 -7NET FAALİYET KARI (ZARARI)8.676 1.143 4.149 -978BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.676 1.143 4.149 -978SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-2.093 -1.620 -1.842 -466Cari Vergi Karşılığı10 -1.895 -1.895Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi11 -198 -1.620 -466Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi11 53SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)6.583 -477 2.307 -1.444DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI20 6.583 -477 2.307 -1.444Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.583 -477 2.307 -1.444Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı13.852 7.535Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri21 27.650 15.640Alınan Ücret ve Komisyonlar21 3.786 1.491Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar6 1.387 340Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler23 -5.471 -5.429Ödenen Vergiler10 -1.895Diğer-11.605 -4.507Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-61.487 53.209Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış5 -62.589 53.040Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış12 -1.219 2.210Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)15 -23 -79Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)10,18,19 2.344 -1.962Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-47.635 60.744YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7,8,9,13 -262 -376Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller7,8,9,13 298 191Diğer75 -327Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları13 111 -512FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit14,17 69.400 -57.194Temettü Ödemeleri20 -606Kiralamaya İlişkin Ödemeler16 -327 421Diğer33 128Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit68.500 -56.645Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)20.976 3.587Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 2.017 88Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 22.993 3.675Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20 6.583 -477 2.307 -1.444DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.583 -477 2.307 -1.444Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 22.993 22.993 2.017 2.017GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR33 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)266.803 0 266.803 205.218 0 205.218Faktoring Alacakları5 261.049 0 261.049 202.522 0 202.522İskontolu Faktoring Alacakları (Net)217.554 217.554 166.512 166.512Diğer Faktoring Alacakları43.495 43.495 36.010 36.010Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0Kredi Kartları0 0Taksitli Ticari Krediler0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Takipteki Alacaklar6 13.931 13.931 11.385 11.385Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)6 -8.177 -8.177 -8.689 -8.689ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 13.510 13.510 13.957 22 13.979MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 85 85 103 103YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)9 68 68 68 68CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI10 676 676 21 21ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI11 356 356 554 554DİĞER AKTİFLER12 1.635 1.635 1.071 1.071ARA TOPLAM306.126 0 306.126 223.009 22 223.031SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)13 243 0 243 319 0 319Satış Amaçlı243 243 319 319Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0VARLIKLAR TOPLAMI306.369 0 306.369 223.328 22 223.350YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER14 190.546 190.546 129.838 129.838FAKTORİNG BORÇLARI15 63 63 86 86KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR16 996 996 1.293 30 1.323İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)17 39.013 39.013 25.111 25.111GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER33 0 0KARŞILIKLAR18 1.525 0 1.525 1.088 0 1.088Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.525 1.525 1.088 1.088Genel Karşılıklar0 0Diğer Karşılıklar0 0CARİ VERGİ BORCU10 1.895 1.895 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER19 2.029 2.029 1.579 1.579ARA TOPLAM236.067 0 236.067 158.995 30 159.025SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ÖZKAYNAKLAR70.302 0 70.302 64.325 0 64.325Ödenmiş Sermaye20 50.000 50.000 32.000 32.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler20 3.835 3.835 3.835 3.835Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0Kar Yedekleri20 9.884 0 9.884 23.337 0 23.337Yasal Yedekler5.272 5.272 5.014 5.014Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler4.612 4.612 18.323 18.323Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar20 6.583 0 6.583 5.153 0 5.153Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0Dönem Net Kâr veya Zararı6.583 6.583 5.153 5.153Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI306.369 0 306.369 223.320 30 223.350Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ449 449 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ45.335 45.335 52.199 52.199ALINAN TEMİNATLAR30 89.178 521 89.699 67.056 445 67.501VERİLEN TEMİNATLAR30 117.816 117.816 129.704 129.704TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR33 0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0Diğer0 0EMANET KIYMETLER273.099 20.452 293.551 226.346 14.789 241.135NAZIM HESAPLAR TOPLAMI525.877 20.973 546.850 475.305 15.234 490.539http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963251BIST