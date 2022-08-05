***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
05.08.2022 18:10
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
20 32.000 3.727 108 23.337 5.153 64.325
Yeni Bakiye
20 32.000 3.727 108 23.337 5.153 64.325
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 13.210 13.231
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
18.000 -18.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.547 -606
Kar Dağıtımı
20 -606 -606
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.153 -5.153
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 3.727 129 9.884 13.210 76.950
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
20 50.000 3.727 129 9.884 13.210 76.950
Yeni Bakiye
20 50.000 3.727 129 9.884 13.210 76.950
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.244 9.244
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
33 10.275 -13.210 -2.935
Kar Dağıtımı
20 -2.935 -2.935
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
13.210 -13.210
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 3.727 129 20.159 9.244 83.259
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21 48.528 31.437 26.353 31.437 26.353 16.951
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
42.674 27.650 23.169 14.824
İskontolu
37.672 21.707 20.471 11.677
Diğer
5.002 5.943 2.698 3.147
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.854 3.787 3.184 2.127
İskontolu
4.888 2.752 2.750 1.562
Diğer
966 1.035 434 565
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
22 -24.630 -16.864 -13.460 -9.084
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-21.336 -12.951 -11.745 -6.991
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-105 -69 -14 -32
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.359 -3.193 -1.300 -1.797
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-830 -651 -401 -264
BRÜT KAR (ZARAR)
23.898 14.573 12.893 7.867
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -9.203 -6.426 -5.186 -3.232
Personel Giderleri
-5.713 -4.096 -3.341 -2.154
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-197 -192 55 -38
Genel İşletme Giderleri
-3.209 -1.893 -1.874 -944
Diğer
-84 -245 -26 -96
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
14.695 8.147 7.707 4.635
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
24 1.049 1.632 785 292
Bankalardan Alınan Faizler
225 177 86 96
Kambiyo İşlemleri Karı
32 17
Diğer
824 1.423 699 179
KARŞILIK GİDERLERİ
25 -3.552 -1.004 -3.471 -680
Özel Karşılıklar
-3.552 -1.004 -3.471 -680
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
26 0 -99 -98
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1
Diğer
-98 -98
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
12.192 8.676 5.021 4.149
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.192 8.676 5.021 4.149
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-2.948 -2.093 -104 -1.842
Cari Vergi Karşılığı
10 -2.901 -1.895 -1.895
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
11 -47 -198 -47
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11 -57 53
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9.244 6.583 4.917 2.307
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
20 9.244 6.583 4.917 2.307
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.244 6.583 4.917 2.307
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
19.560 13.852
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
21 42.675 27.650
Alınan Ücret ve Komisyonlar
21 5.854 3.786
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 394 1.387
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
23 -8.206 -5.471
Ödenen Vergiler
10 -2.901 -1.895
Diğer
-18.256 -11.605
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-55.604 -61.487
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
5 -55.029 -62.589
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
12 -9 -1.219
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
15 -224 -23
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
10,18,19 -342 2.344
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-36.044 -47.635
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8,9,13 -166 -262
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7,8,9,13 298
Diğer
13 75
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-166 111
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14,17 49.452 69.400
Temettü Ödemeleri
20 -2.936 -606
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
16 -150 -327
Diğer
34
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
46.366 68.501
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
10.156 20.977
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 12.396 2.017
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 22.552 22.994
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
20 9.244 6.583 4.917 2.307
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.244 6.583 4.917 2.307
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 22.552 22.552 12.396 12.396
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
33 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
343.826 0 343.826 292.349 0 292.349
Faktoring Alacakları
5 339.314 0 339.314 285.308 0 285.308
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
298.388 298.388 244.728 244.728
Diğer Faktoring Alacakları
40.926 40.926 40.580 40.580
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0
Kredi Kartları
0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Takipteki Alacaklar
6 13.008 13.008 12.180 12.180
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6 -8.496 -8.496 -5.139 -5.139
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 12.711 12.711 12.930 12.930
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 64 64 79 79
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
9 60 60 60 60
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
10 1.775 1.775 3.159 3.159
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 275 275 321 321
DİĞER AKTİFLER
12 4.201 4.201 2.962 2.962
ARA TOPLAM
385.464 0 385.464 324.256 0 324.256
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
13 231 0 231 231 0 231
Satış Amaçlı
231 231 231 231
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
385.695 0 385.695 324.487 0 324.487
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
14 271.975 271.975 215.898 215.898
FAKTORİNG BORÇLARI
15 63 63 287 287
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
16 346 346 497 497
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17 22.195 22.195 22.937 22.937
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
33 0 0
KARŞILIKLAR
18 1.785 0 1.785 1.623 0 1.623
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.785 1.785 1.623 1.623
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer Karşılıklar
0 0
CARİ VERGİ BORCU
10 2.901 2.901 4.152 4.152
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 3.171 3.171 2.143 2.143
ARA TOPLAM
302.436 0 302.436 247.537 0 247.537
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ÖZKAYNAKLAR
83.259 0 83.259 76.950 0 76.950
Ödenmiş Sermaye
20 50.000 50.000 50.000 50.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
20 3.856 3.856 3.856 3.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kar Yedekleri
20 20.159 0 20.159 9.884 0 9.884
Yasal Yedekler
5.981 5.981 5.272 5.272
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
14.178 14.178 4.612 4.612
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
20 9.244 0 9.244 13.210 0 13.210
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
9.244 9.244 13.210 13.210
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
385.695 0 385.695 324.487 0 324.487
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.153 1.153 449 449
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
55.529 55.529 68.741 68.741
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
30 110.262 1.000 111.262 69.227 7.091 76.318
VERİLEN TEMİNATLAR
30 117.097 117.097 117.079 117.079
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
33 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET KIYMETLER
365.828 21.325 387.153 300.585 35.943 336.528
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
649.869 22.325 672.194 556.081 43.034 599.115
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052474
BIST