***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 32.000 3.727 108 23.337 5.153 64.325Yeni Bakiye20 32.000 3.727 108 23.337 5.153 64.325Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 13.210 13.231İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı18.000 -18.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)4.547 -606Kar Dağıtımı20 -606 -606Yedeklere Aktarılan Tutarlar5.153 -5.153Dönem Sonu Bakiyeler50.000 3.727 129 9.884 13.210 76.950Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 50.000 3.727 129 9.884 13.210 76.950Yeni Bakiye20 50.000 3.727 129 9.884 13.210 76.950Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.244 9.244Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)33 10.275 -13.210 -2.935Kar Dağıtımı20 -2.935 -2.935Yedeklere Aktarılan Tutarlar13.210 -13.210Dönem Sonu Bakiyeler50.000 3.727 129 20.159 9.244 83.259Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ21 48.528 31.437 26.353 31.437 26.353 16.951Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler42.674 27.650 23.169 14.824İskontolu37.672 21.707 20.471 11.677Diğer5.002 5.943 2.698 3.147Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar5.854 3.787 3.184 2.127İskontolu4.888 2.752 2.750 1.562Diğer966 1.035 434 565FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)22 -24.630 -16.864 -13.460 -9.084Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-21.336 -12.951 -11.745 -6.991Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-105 -69 -14 -32İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.359 -3.193 -1.300 -1.797Verilen Ücret ve Komisyonlar-830 -651 -401 -264BRÜT KAR (ZARAR)23.898 14.573 12.893 7.867ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)23 -9.203 -6.426 -5.186 -3.232Personel Giderleri-5.713 -4.096 -3.341 -2.154Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-197 -192 55 -38Genel İşletme Giderleri-3.209 -1.893 -1.874 -944Diğer-84 -245 -26 -96BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)14.695 8.147 7.707 4.635DİĞER FAALİYET GELİRLERİ24 1.049 1.632 785 292Bankalardan Alınan Faizler225 177 86 96Kambiyo İşlemleri Karı32 17Diğer824 1.423 699 179KARŞILIK GİDERLERİ25 -3.552 -1.004 -3.471 -680Özel Karşılıklar-3.552 -1.004 -3.471 -680DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)26 0 -99 -98Kambiyo İşlemleri Zararı-1Diğer-98 -98NET FAALİYET KARI (ZARARI)12.192 8.676 5.021 4.149BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.192 8.676 5.021 4.149SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-2.948 -2.093 -104 -1.842Cari Vergi Karşılığı10 -2.901 -1.895 -1.895Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi11 -47 -198 -47Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi11 -57 53SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)9.244 6.583 4.917 2.307DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI20 9.244 6.583 4.917 2.307Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.244 6.583 4.917 2.307Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı19.560 13.852Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri21 42.675 27.650Alınan Ücret ve Komisyonlar21 5.854 3.786Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar6 394 1.387Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler23 -8.206 -5.471Ödenen Vergiler10 -2.901 -1.895Diğer-18.256 -11.605Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-55.604 -61.487Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış5 -55.029 -62.589Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış12 -9 -1.219Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)15 -224 -23Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)10,18,19 -342 2.344Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-36.044 -47.635YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7,8,9,13 -166 -262Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller7,8,9,13 298Diğer13 75Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-166 111FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit14,17 49.452 69.400Temettü Ödemeleri20 -2.936 -606Kiralamaya İlişkin Ödemeler16 -150 -327Diğer34Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit46.366 68.501Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)10.156 20.977Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 12.396 2.017Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 22.552 22.994Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20 9.244 6.583 4.917 2.307DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.244 6.583 4.917 2.307Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 22.552 22.552 12.396 12.396GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR33 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)343.826 0 343.826 292.349 0 292.349Faktoring Alacakları5 339.314 0 339.314 285.308 0 285.308İskontolu Faktoring Alacakları (Net)298.388 298.388 244.728 244.728Diğer Faktoring Alacakları40.926 40.926 40.580 40.580Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0Kredi Kartları0 0Taksitli Ticari Krediler0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Takipteki Alacaklar6 13.008 13.008 12.180 12.180Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)6 -8.496 -8.496 -5.139 -5.139ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 12.711 12.711 12.930 12.930MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 64 64 79 79YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)9 60 60 60 60CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI10 1.775 1.775 3.159 3.159ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI11 275 275 321 321DİĞER AKTİFLER12 4.201 4.201 2.962 2.962ARA TOPLAM385.464 0 385.464 324.256 0 324.256SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)13 231 0 231 231 0 231Satış Amaçlı231 231 231 231Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0VARLIKLAR TOPLAMI385.695 0 385.695 324.487 0 324.487YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER14 271.975 271.975 215.898 215.898FAKTORİNG BORÇLARI15 63 63 287 287TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR16 346 346 497 497İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)17 22.195 22.195 22.937 22.937GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER33 0 0KARŞILIKLAR18 1.785 0 1.785 1.623 0 1.623Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.785 1.785 1.623 1.623Genel Karşılıklar0 0Diğer Karşılıklar0 0CARİ VERGİ BORCU10 2.901 2.901 4.152 4.152ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER19 3.171 3.171 2.143 2.143ARA TOPLAM302.436 0 302.436 247.537 0 247.537SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ÖZKAYNAKLAR83.259 0 83.259 76.950 0 76.950Ödenmiş Sermaye20 50.000 50.000 50.000 50.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler20 3.856 3.856 3.856 3.856Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0Kar Yedekleri20 20.159 0 20.159 9.884 0 9.884Yasal Yedekler5.981 5.981 5.272 5.272Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler14.178 14.178 4.612 4.612Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar20 9.244 0 9.244 13.210 0 13.210Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0Dönem Net Kâr veya Zararı9.244 9.244 13.210 13.210Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI385.695 0 385.695 324.487 0 324.487Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ1.153 1.153 449 449RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ55.529 55.529 68.741 68.741TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR30 110.262 1.000 111.262 69.227 7.091 76.318VERİLEN TEMİNATLAR30 117.097 117.097 117.079 117.079TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR33 0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0Diğer0 0EMANET KIYMETLER365.828 21.325 387.153 300.585 35.943 336.528NAZIM HESAPLAR TOPLAMI649.869 22.325 672.194 556.081 43.034 599.115http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052474BIST