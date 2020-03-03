***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi03/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih03/03/2020Saati14:00AdresiEsentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Propa Plaza İş Merkezi N4-6 Kat:5 D:25-26-27-28-29 Şişli / İstanbulGündem1. Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi, 4. 2019 takvim yılına ait finansal tabloların okunması ve müzakeresi, 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ibrası hakkında karar verilmesi, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine karar verilmesi, 7. Bağımsız Denetçi seçimi, 8. Yönetim Kurulu Huzur Haklarının belirlenmesi, 9. Gerektiği takdirde, yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurumların, ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na 15 aya kadar yetki verilmesi hakkında görüşülmesi, 10. T.T.K.' nun 395. ve 396. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi, 11. Dilekler ve kapanışAlınan Kararlar / Görüşülen Konular1-) Toplantı Başkanlığına Doğan Danyel Dinler oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı yazmanlığa Erkan Sekin' i, oy toplama memurluğuna Muharrem Evkuranlar' ı atadı. Toplantı tutanaklarının genel kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması önerildi, öneri oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2-) Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Danyel Dinler 2019 yılı faaliyet raporunu okudu. Okunan raporlar görüşmeye açıldı, söz isteyen olmadı. 3-) Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2019 yılı Bağımsız Denetim raporu Genel Kurula sunuldu. Okunan raporlar görüşmeye açıldı, söz isteyen olmadı. 4-) 2019 Dönemine ait Bilanço Kar-zarar tabloları ve finansal tablolar okundu görüşüldü. Oybirliği ile onaylanmasına karar verildi. 5-) Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasına geçildi. Üyeler kendi hisselerinden doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamak suretiyle, oy hakkına sahip diğer hazır bulunanların oybirliği ile ibra edildi. 6-) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine: Doğan Danyel Dinler, Meir Dalva, Cem Dalva, İzzet Dalva, Murat Ömürbek, Ventura Dinler ve Mişon Dinler toplantıda hazır bulunduklarından sözlü olarak aday olduklarını beyan ettiler. Oya kondu. Gösterilen adayların 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 7-) 6102 sayılı TTK'nun 398.maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar' kapsamında, şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetçi olarak 24.02.2020 Tarihli 2020/10 sayılı Yönetim Kurulunun kararı gereği, Ticaret Sicil numarası 485791, Mersis Numarası:0211039223400018, merkezi Kore Şehitleri Caddesi Üsteğmen Mehmet Gönenç Sokak N3 D:3 Zincirlikuyu Şişli, İstanbul adresinde olan Bağımsız Denetim Şirketi Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 8-) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ödenen huzur hakkı ücretinin 2020 yılı Mart ayından itibaren bir sonraki genel kurula kadar aylık net 9.500- TL olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 9-) Gerektiği takdirde, yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurumların, ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu' na 15 aya kadar yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 10-) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 11-) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya başkan tarafından son verildi. Tutanak genel kurul mahallinde ve esnasında bilgisayarda düzenlenerek tarafımızca imzalandı.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 03 Mart 2020 Salı günü Saat 14:00'da Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Propa Plaza İş Merkezi N4-6 Kat:5 D:25-26-27-28-29 Şişli / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve tescil edilmek üzere ilgili evraklar sicil müdürlüğüne verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823924BIST