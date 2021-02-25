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***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

25.02.2021 14:24



***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
---
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
25/02/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Tarih
24/03/2021
Saati
14:00
Adresi
Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Propa Plaza İş Merkezi N4-6 Kat:5 D:25-26-27-28-29 Şişli / İstanbul
Gündem
1. Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi, 4. 2020 takvim yılına ait finansal tabloların okunması ve müzakeresi, 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ibrası hakkında karar verilmesi, 6. Bağımsız Denetçi seçimi, 7. Yönetim Kurulu Huzur Haklarının belirlenmesi, 8. Şirket ana sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6. Maddesinin tadili ile ilgili görüşme yapılarak karara bağlanması, 9. Olağanüstü yedeklerden kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kar dağıtımı ile ilgili görüşme yapılarak karara bağlanması, 10. Gerektiği takdirde, yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurumların, ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na 15 aya kadar yetki verilmesi hakkında görüşülmesi, 11. T.T.K.' nun 395. ve 396. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi, 12. Dilekler ve kapanış
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24 Mart 2021 Çarşambaı günü Saat 14:00'da Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Propa Plaza İş Merkezi N4-6 Kat:5 D:25-26-27-28-29 Şişli / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912696


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Gümüş Gr. 6,50 6,51 0,07  
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