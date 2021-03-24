***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
24.03.2021 14:48
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
15:281.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,24
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
15:287,9857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0647
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
15:289,4729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0880
|Açılış
|: 9,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
15:28443,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,34
|Açılış
|: 443,13
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler15:28
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|FADE
|17,39
|52.133.587
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|28.408.475
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|6.648.343
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,07
|2.469.993.157
|% -1,81
|
|SASA
|46,76
|1.237.663.467
|% -1,14
|
|KOZAL
|120,70
|774.513.022
|% 1,60
|
|TUPRS
|95,25
|680.040.587
|% 3,42
|
|THYAO
|12,83
|674.244.946
|% -1,38
|
|GARAN
|7,07
|2.469.993.157
|% -1,81
|
|TSKB
|1,41
|212.815.561
|% -3,42
|
|SKBNK
|1,20
|172.191.136
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,91
|256.007.588
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|291.948.935
|% -1,79
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9807
|7,9857
|% 0,82
|
|Euro
|9,4461
|9,4729
|% 0,94
|
|Sterlin
|10,8920
|10,9466
|% 0,77
|
|Frank
|8,4816
|8,5327
|% 0,58
|
|Riyal
|2,1191
|2,1297
|% 0,61
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-5,52
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.973
|13,00
|
|Tam
|2.920
|2.996
|15,36
|
|Yarım
|1.411
|1.449
|7,43
|
|Çeyrek
|708
|725
|3,71
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,63
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-1,72
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:40KONTR
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 77.90 lira fiyatla işlem gören hissede 875, 188 adet işlem
-
15:38CLEBI
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 294.90 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 240 adet işlem
-
15:37FRIGO
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 31.72 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 679 adet işlem
-
15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 61 kaybederek (% -0.62 ) 1, 211
-
15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAYAS, MERIT, TRILC, FADE, IDEAS, ISKPL, KSTUR, YESIL, TGSAS, UMPAS