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***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

24.03.2021 14:48



***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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BIST En Aktif Hisseler15:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 314,60 580.122 % 10,00  
UMPAS 2,20 88.719 % 10,00  
FADE 17,39 52.133.587 % 9,99  
TGSAS 18,82 28.408.475 % 9,99  
IDEAS 80,95 6.648.343 % 9,99  
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15:28 Alış Satış %  
Dolar 7,9807 7,9857 % 0,82  
Euro 9,4461 9,4729 % 0,94  
Sterlin 10,8920 10,9466 % 0,77  
Frank 8,4816 8,5327 % 0,58  
Riyal 2,1191 2,1297 % 0,61  
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15:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.729 -5,52  
Altın Gr. 443 443 1,63  
Cumhuriyet 2.933 2.973 13,00  
Tam 2.920 2.996 15,36  
Yarım 1.411 1.449 7,43  
Çeyrek 708 725 3,71  
Gümüş.Ons 24,59 24,63 -0,49  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 -0,07  
B. Petrol 62,69 62,69 -1,72  
Seans Raporu 15:28
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