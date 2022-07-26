***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi26/07/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi---Tarih01/08/2022Saati14:00AdresiEsentepe Kore Şehitleri Caddesi Propa Plaza İş Merkezi, D:4-6, 34394 Şişli/İstanbulGündem1. Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi, 2. Olağanüstü yedeklerden, kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kar dağıtımı ile ilgili görüşme yapılarak karara bağlanması, 3. Dilekler ve kapanışGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarGündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 01 Ağustos 2022 Pazartesi günü Saat 14:00'da Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Propa Plaza İş Merkezi N4-6 Kat:5 D:25-26-27-28-29 Şişli / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047817BIST