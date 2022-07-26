***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
26.07.2022 17:49
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
26/07/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
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Tarih
01/08/2022
Saati
14:00
Adresi
Esentepe Kore Şehitleri Caddesi Propa Plaza İş Merkezi, D:4-6, 34394 Şişli/İstanbul
Gündem
1. Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi, 2. Olağanüstü yedeklerden, kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kar dağıtımı ile ilgili görüşme yapılarak karara bağlanması, 3. Dilekler ve kapanış
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 01 Ağustos 2022 Pazartesi günü Saat 14:00'da Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Propa Plaza İş Merkezi N4-6 Kat:5 D:25-26-27-28-29 Şişli / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047817
BIST
18:052.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,00
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
18:0517,8952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0372
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
18:0518,1244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0344
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
18:05988,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,95
|Açılış
|: 988,92
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|26,40
|196.677.708
|% 10,00
|
|CMENT
|34,10
|1.724.760
|% 10,00
|
|AYES
|22,66
|1.348.388
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.809.131
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.608.091
|% 9,99
|
|PEGYO
|2,30
|68.323.067
|% -9,80
|
|UFUK
|79,00
|4.793.688
|% -4,82
|
|MTRKS
|62,15
|8.036.005
|% -4,68
|
|KRTEK
|19,04
|12.066.685
|% -4,27
|
|DESPC
|11,19
|10.604.946
|% -4,20
|
|THYAO
|49,70
|3.761.299.718
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|SISE
|21,14
|1.119.122.756
|% 0,48
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|EREGL
|27,22
|898.830.912
|% -1,31
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,62
|495.348.061
|% 5,19
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|TSKB
|2,62
|535.642.995
|% 4,80
|
|ADESE
|0,83
|131.755.763
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8838
|17,8952
|% 0,21
|
|Euro
|18,1006
|18,1244
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,4786
|21,5863
|% 0,29
|
|Frank
|18,4789
|18,5903
|% 0,07
|
|Riyal
|4,7486
|4,7724
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|2,74
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,73
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.651
|6.732
|19,00
|
|Yarım
|3.241
|3.291
|9,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.645
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,69
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,04
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,26
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TKNSA
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Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
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17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem