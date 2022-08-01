***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi26/07/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi---Tarih01/08/2022Saati14:00AdresiEsentepe Kore Şehitleri Caddesi Propa Plaza İş Merkezi, D:4-6, 34394 Şişli/İstanbulGündem1. Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi, 2. Olağanüstü yedeklerden, kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kar dağıtımı ile ilgili görüşme yapılarak karara bağlanması, 3. Dilekler ve kapanışAlınan Kararlar / Görüşülen Konular1-Toplantı Başkanlığına Meir Dalva oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı yazmanlığa İsa Kaşık' ı, oy toplama memurluğuna Muharrem Evkuranlar' ı atadı. Toplantı tutanaklarının genel kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2- Olağanüstü yedeklerden kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama IV daire Başkanlığı'nın E-12509071-103.02.01-56506 sayılı izin yazısına istinaden net 2.000.000,00- TL hissedarlara hisseleri oranında 02.08.2022 tarihine kadar kar dağıtımı yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 3- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya başkan tarafından son verildi. Tutanak genel kurul mahallinde ve toplantı esnasında bilgisayarda düzenlenerek tarafımızca imzalandı.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarGündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 01 Ağustos 2022 Pazartesi günü Saat 14:00'da Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Propa Plaza İş Merkezi N4-6 Kat:5 D:25-26-27-28-29 Şişli / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve gündemdeki maddeler karar bağlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050290BIST