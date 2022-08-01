***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
01.08.2022 15:36
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
26/07/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
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Tarih
01/08/2022
Saati
14:00
Adresi
Esentepe Kore Şehitleri Caddesi Propa Plaza İş Merkezi, D:4-6, 34394 Şişli/İstanbul
Gündem
1. Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi, 2. Olağanüstü yedeklerden, kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kar dağıtımı ile ilgili görüşme yapılarak karara bağlanması, 3. Dilekler ve kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1-Toplantı Başkanlığına Meir Dalva oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı yazmanlığa İsa Kaşık' ı, oy toplama memurluğuna Muharrem Evkuranlar' ı atadı. Toplantı tutanaklarının genel kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2- Olağanüstü yedeklerden kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama IV daire Başkanlığı'nın E-12509071-103.02.01-56506 sayılı izin yazısına istinaden net 2.000.000,00- TL hissedarlara hisseleri oranında 02.08.2022 tarihine kadar kar dağıtımı yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 3- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya başkan tarafından son verildi. Tutanak genel kurul mahallinde ve toplantı esnasında bilgisayarda düzenlenerek tarafımızca imzalandı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
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Açıklamalar
Gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 01 Ağustos 2022 Pazartesi günü Saat 14:00'da Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Propa Plaza İş Merkezi N4-6 Kat:5 D:25-26-27-28-29 Şişli / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve gündemdeki maddeler karar bağlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050290
BIST