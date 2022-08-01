Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

01.08.2022 15:36
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
26/07/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
---
Tarih
01/08/2022
Saati
14:00
Adresi
Esentepe Kore Şehitleri Caddesi Propa Plaza İş Merkezi, D:4-6, 34394 Şişli/İstanbul
Gündem
1. Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi, 2. Olağanüstü yedeklerden, kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kar dağıtımı ile ilgili görüşme yapılarak karara bağlanması, 3. Dilekler ve kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1-Toplantı Başkanlığına Meir Dalva oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı yazmanlığa İsa Kaşık' ı, oy toplama memurluğuna Muharrem Evkuranlar' ı atadı. Toplantı tutanaklarının genel kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2- Olağanüstü yedeklerden kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama IV daire Başkanlığı'nın E-12509071-103.02.01-56506 sayılı izin yazısına istinaden net 2.000.000,00- TL hissedarlara hisseleri oranında 02.08.2022 tarihine kadar kar dağıtımı yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 3- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya başkan tarafından son verildi. Tutanak genel kurul mahallinde ve toplantı esnasında bilgisayarda düzenlenerek tarafımızca imzalandı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 01 Ağustos 2022 Pazartesi günü Saat 14:00'da Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Propa Plaza İş Merkezi N4-6 Kat:5 D:25-26-27-28-29 Şişli / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve gündemdeki maddeler karar bağlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050290


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.648
Değişim :  -0,33% |  -8,73
Açılış :  2.662  
Önceki Kapanış :  2.656  
En Yüksek
2.681 En Düşük
2.639
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORMA 33,44 848.841 % 10,00  
KRPLS 6,83 467.034.064 % 9,98  
TMSN 49,16 438.284.917 % 9,98  
BMSCH 13,79 96.609.435 % 9,97  
TGSAS 15,45 71.246.766 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9349 17,9495 % 0,02  
Euro 18,2361 18,2633 % 0,08  
Sterlin 21,7778 21,8870 % 0,14  
Frank 18,6808 18,7933 % 0,11  
Riyal 4,7625 4,7864 % 0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.760 1.760 -0,60  
Altın Gr. 1.014 1.014 -1,33  
Cumhuriyet 6.837 6.941 64,00  
Tam 6.763 6.843 -13,00  
Yarım 3.295 3.346 -6,00  
Çeyrek 1.653 1.672 -3,00  
Gümüş.Ons 19,94 19,97 -0,02  
Gümüş Gr. 11,49 11,51 -0,03  
B. Petrol 100 100 0,13  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru