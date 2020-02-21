***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İç Yönerge
21.02.2020 15:06
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İç Yönerge )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İç Yönerge
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
---
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atılım Faktoring A.Ş., Beyoğlu 34. Noterliği' nin 19.02.2020 tarih ve 1969 sayı ile 2020-09 nolu yönetim kurulu kararında kabul edilen İç Yönergenin 21.02.2020 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820821
BIST
17:27116.989
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 1.347,12
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:276,1245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0234
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:276,6273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0412
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6273
En Düşük
6,5655
17:27323,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 5,31
|Açılış
|: 323,03
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,80
|101.688.374
|% 19,69
|
|ESCOM
|3,12
|9.243.959
|% 14,71
|
|ARDYZ
|15,00
|18.981.801
|% 13,72
|
|TRCAS
|3,65
|78.433.661
|% 12,65
|
|DGGYO
|6,40
|41.674.437
|% 12,48
|
|MIPAZ
|3,05
|162.497.375
|% -14,33
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,53
|14.099.954
|% -7,98
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|CCOLA
|45,36
|46.976.321
|% -4,99
|
|THYAO
|14,45
|1.682.061.829
|% 0,56
|
|ASELS
|29,06
|1.227.140.608
|% 2,47
|
|KOZAA
|12,28
|719.226.780
|% 9,25
|
|IPEKE
|9,73
|682.670.173
|% 5,65
|
|KRDMD
|2,79
|513.733.251
|% 2,95
|
|EKGYO
|1,55
|365.015.064
|% 1,31
|
|ODAS
|2,11
|411.071.740
|% 2,93
|
|KRDMD
|2,79
|513.733.251
|% 2,95
|
|ALBRK
|1,54
|231.636.797
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,22
|176.615.811
|% 3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8935
|7,9330
|% 0,74
|
|Frank
|6,2117
|6,2492
|% 0,58
|
|Riyal
|1,6268
|1,6350
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|22,17
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,00
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.129
|2.182
|42,18
|
|Yarım
|1.029
|1.056
|20,40
|
|Çeyrek
|516
|528
|10,21
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,05
|58,05
|-1,26
|