***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İç Yönerge









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarAtılım Faktoring A.Ş., Beyoğlu 34. Noterliği' nin 16.02.2023 tarih ve 1714 sayı ile 2023-05 nolu yönetim kurulu kararında kabul edilen İç Yönergenin 22.02.2023 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116007BIST