***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
15.06.2020 11:57
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 11.06.2020 tarih ve 35/715 sayılı toplantısı ile borçlanma araçları ihraç tavanı 76.000.000- TL olarak onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851173
BIST
13:59109.732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -103,64
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
13:596,8399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0252
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8401
En Düşük
6,8141
13:597,6936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0200
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
13:59375,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -3,40
|Açılış
|: 375,96
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
375,48
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|26.862.909
|% 10,00
|
|CELHA
|12,11
|9.205.901
|% 9,99
|
|EKIZ
|11,80
|1.208.792
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|29.969
|% 9,97
|
|RTALB
|33,14
|4.684.538
|% 9,95
|
|ISBIR
|1.044,10
|175.409
|% -10,00
|
|AYCES
|33,70
|697.860
|% -9,99
|
|TACTR
|6,05
|1.274.995
|% -9,97
|
|GSRAY
|3,29
|21.446.582
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|341.347
|% -9,82
|
|THYAO
|12,71
|592.872.106
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,94
|534.827.544
|% 0,52
|
|SASA
|10,76
|511.967.452
|% 4,36
|
|GUSGR
|4,41
|440.349.289
|% 5,76
|
|GARAN
|8,08
|390.552.041
|% -0,74
|
|EKGYO
|1,94
|534.827.544
|% 0,52
|
|CEMAS
|1,27
|156.160.928
|% 1,60
|
|IEYHO
|0,81
|83.183.732
|% 8,00
|
|GUSGR
|4,41
|440.349.289
|% 5,76
|
|IHLGM
|1,56
|137.143.125
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5341
|8,5769
|% 0,16
|
|Frank
|7,1601
|7,2033
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8169
|1,8260
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-20,01
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.462
|-23,70
|
|Tam
|2.513
|2.530
|-24,30
|
|Yarım
|1.224
|1.235
|-11,90
|
|Çeyrek
|614
|618
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,16
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|-0,06
|
|B. Petrol
|38,27
|38,27
|-0,46
|