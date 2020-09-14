***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
14.09.2020 11:18
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 11.06.2020 tarih ve 35/715 sayılı toplantısı ile borçlanma araçları ihraç tavanı 76.000.000- TL olarak onaylanmıştır. 30.000.000- TL tutarındaki ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874907
BIST
12:071.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,98
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
12:077,4959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0233
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
12:078,8962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0418
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
12:07468,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,71
|Açılış
|: 468,94
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler12:07
|JANTS
|171,60
|49.295.319
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|28.160.702
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|ISGSY
|8,69
|23.283.218
|% -8,53
|
|FORMT
|3,59
|70.787.695
|% -8,18
|
|CRDFA
|5,03
|15.994.671
|% -7,20
|
|KRDMD
|3,18
|974.288.515
|% 3,58
|
|PETKM
|4,33
|647.551.322
|% 1,88
|
|IHLAS
|1,07
|378.852.128
|% 0,00
|
|FENER
|38,90
|242.620.843
|% -2,51
|
|ASELS
|16,78
|215.140.464
|% 0,90
|
|IHLAS
|1,07
|378.852.128
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,18
|974.288.515
|% 3,58
|
|PETKM
|4,33
|647.551.322
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,50
|144.377.876
|% -3,23
|
|HLGYO
|2,37
|185.473.969
|% 5,80
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4919
|7,4959
|% 0,31
|
|Euro
|8,8912
|8,8962
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,5959
|9,6440
|% 0,65
|
|Frank
|8,2205
|8,2700
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9914
|2,0014
|% 0,26
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|5,64
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|11,00
|
|Tam
|3.093
|3.170
|7,48
|
|Yarım
|1.495
|1.533
|3,62
|
|Çeyrek
|750
|767
|1,81
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|0,05
|
|B. Petrol
|39,52
|39,52
|-0,31
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:18MEGAP
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 496, 864 adet işlem
-
12:18MEGAP
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 496, 864 adet işlem
-
12:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, TAVHL, BIMAS
-
12:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 98 artarak (% 0.39 ) 1, 016
-
12:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, AVHOL, EGCYO, BRKO, MERIT, BASCM, IDEAS, EMNIS, BALAT, SUMAS