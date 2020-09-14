***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.06.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun 11.06.2020 tarih ve 35/715 sayılı toplantısı ile borçlanma araçları ihraç tavanı 76.000.000- TL olarak onaylanmıştır. 30.000.000- TL tutarındaki ihraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874907BIST