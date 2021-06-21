***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.05.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun 17.06.2021 tarih ve 31/918 sayılı toplantısı ile borçlanma araçları ihraç tavanı 87.303.000- TL olarak onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943372BIST