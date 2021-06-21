***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
21.06.2021 15:06
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 17.06.2021 tarih ve 31/918 sayılı toplantısı ile borçlanma araçları ihraç tavanı 87.303.000- TL olarak onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943372
BIST
15:161.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,19
|Açılış
|: 1.388
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|Önceki Kapanış
|: 1.391
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1.396
En Düşük
1.378
15:168,7950
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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8,7955
En Düşük
8,7218
15:1610,4598
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|Önceki Kapanış
|: 495,67
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504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler15:15
|OZBAL
|10,12
|7.712.372
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.039.671
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.321.590
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,65
|11.661.815
|% 9,49
|
|YAYLA
|4,24
|14.062.522
|% 8,72
|
|METUR
|6,39
|63.609.137
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.021.420
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,52
|1.113.056.331
|% -0,14
|
|GARAN
|8,11
|541.268.055
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,09
|455.923.329
|% 1,46
|
|EREGL
|18,00
|413.175.296
|% 1,18
|
|KRDMD
|6,79
|407.799.377
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,09
|455.923.329
|% 1,46
|
|YKBNK
|2,13
|227.551.076
|% -0,93
|
|THYAO
|14,52
|1.113.056.331
|% -0,14
|
|GARAN
|8,11
|541.268.055
|% -0,61
|
|TSKB
|1,29
|84.001.427
|% -1,53
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7916
|8,7952
|% 0,66
|
|Euro
|10,4556
|10,4595
|% 0,88
|
|Sterlin
|12,1617
|12,2227
|% 1,11
|
|Frank
|9,5012
|9,5584
|% 0,75
|
|Riyal
|2,3363
|2,3481
|% 0,59
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|11,37
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,78
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.385
|41,00
|
|Tam
|3.316
|3.399
|38,61
|
|Yarım
|1.603
|1.644
|18,68
|
|Çeyrek
|804
|822
|9,33
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,09
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|B. Petrol
|73,53
|73,53
|0,02
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