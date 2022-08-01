***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
01.08.2022 09:23
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 28.07.2022 tarih ve 39/1110 sayılı toplantısı ile borçlanma araçları ihraç tavanı 100.000.000- TL olarak onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050138
BIST
10:072.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 23,48
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.617
En Düşük
2.600
10:0717,9481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0353
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8995
|
17,9593
En Düşük
17,8871
10:0718,3909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0700
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,3943
En Düşük
18,2933
10:071.017,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.017,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.018,70
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler10:07
|YBTAS
|22.880,00
|269.662
|% 10,00
|
|GRNYO
|3,55
|408.600
|% 7,58
|
|AYES
|26,28
|55.083
|% 7,27
|
|BEYAZ
|12,00
|8.014.205
|% 7,14
|
|SUMAS
|80,00
|131.520
|% 6,67
|
|KZBGY
|64,45
|7.800.630
|% -9,03
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|TMSN
|45,90
|10.401.517
|% -5,05
|
|YAYLA
|5,99
|24.844.201
|% -4,16
|
|KLRHO
|17,55
|1.170.869
|% -3,78
|
|SISE
|22,34
|222.835.380
|% 2,38
|
|THYAO
|50,90
|180.354.307
|% 0,99
|
|SASA
|45,08
|115.376.906
|% 1,35
|
|ODAS
|3,88
|82.738.098
|% 4,02
|
|KRPLS
|5,87
|77.916.751
|% 3,89
|
|EKGYO
|3,09
|74.560.699
|% 0,00
|
|ODAS
|3,88
|82.738.098
|% 4,02
|
|SKBNK
|1,75
|31.135.429
|% 2,34
|
|TSKB
|2,65
|40.690.729
|% 0,38
|
|KRPLS
|5,87
|77.916.751
|% 3,89
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9429
|17,9481
|% 0,20
|
|Euro
|18,3691
|18,3909
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,8255
|21,9350
|% 0,36
|
|Frank
|18,8124
|18,9257
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7642
|4,7880
|% 0,19
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|0,25
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.018
|0,04
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|38,00
|
|Tam
|6.781
|6.848
|14,00
|
|Yarım
|3.304
|3.348
|7,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.673
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,09
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,51
|