***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.07.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun 28.07.2022 tarih ve 39/1110 sayılı toplantısı ile borçlanma araçları ihraç tavanı 100.000.000- TL olarak onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050138BIST