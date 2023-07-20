***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.07.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun 13.07.2023 tarih ve 38/811 sayılı toplantısı ile borçlanma araçları ihraç tavanı 70.000.000- TL olarak onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173638BIST