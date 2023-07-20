***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
20.07.2023 09:41
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 13.07.2023 tarih ve 38/811 sayılı toplantısı ile borçlanma araçları ihraç tavanı 70.000.000- TL olarak onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173638
BIST
'
11:006.596
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 24,42
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.565
En Yüksek
6.653
11:0026,9293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1441
|Açılış
|: 27,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5000
|
27,0842
En Düşük
26,7590
11:0030,2671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,2597
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
11:001.713,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 11,29
|Açılış
|: 1.713,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.700,90
BIST En Aktif Hisseler11:00
|SDTTR
|164,00
|166.155.479
|% 9,99
|
|OYAYO
|28,00
|28.132.214
|% 9,98
|
|EDIP
|18,97
|19.382.387
|% 9,97
|
|PAPIL
|21,32
|72.644.265
|% 9,95
|
|BAYRK
|9,61
|23.372.275
|% 9,95
|
|FORTE
|71,45
|9.024.707
|% -9,96
|
|TBORG
|32,00
|800.000
|% -7,94
|
|OSTIM
|7,30
|28.805.343
|% -4,82
|
|AYCES
|200,00
|9.163.709
|% -3,85
|
|SAFKR
|22,54
|27.498.274
|% -3,68
|
|THYAO
|224,30
|3.244.605.361
|% 0,31
|
|ASTOR
|83,95
|1.472.996.414
|% 2,94
|
|EKGYO
|8,57
|1.443.247.965
|% 2,76
|
|ASELS
|73,00
|1.409.015.557
|% 1,96
|
|EUPWR
|163,10
|1.363.627.578
|% 6,05
|
|EKGYO
|8,57
|1.443.247.965
|% 2,76
|
|ODAS
|9,17
|797.128.125
|% 2,92
|
|IHYAY
|1,14
|71.600.249
|% -0,87
|
|AVOD
|3,99
|188.714.271
|% 0,76
|
|YKBNK
|13,14
|518.808.667
|% -0,61
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9237
|26,9293
|% 0,54
|
|Euro
|30,2310
|30,2671
|% 0,87
|
|Sterlin
|34,6597
|34,8336
|% 0,31
|
|Frank
|31,2415
|31,4297
|% 0,53
|
|Riyal
|7,1567
|7,1926
|% 0,47
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|2,76
|
|Altın Gr.
|1.713
|1.714
|11,22
|
|Cumhuriyet
|11.506
|11.680
|-59,00
|
|Tam
|11.206
|11.361
|-15,00
|
|Yarım
|5.603
|5.707
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.801
|2.853
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|21,79
|21,82
|0,15
|
|B. Petrol
|79,39
|79,39
|-0,07
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
-
11:15SDTTR
Yüzde 9.99 oranında artışla 164.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 037, 449 adet işlem
-
11:12MARKA
Yüzde 8.16 oranında artışla 14.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 410, 613 adet işlem
-
11:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 56 artarak (% 0.05 ) 7, 212
-
11:11
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, GUSGR
-
11:11
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASTOR, EKGYO