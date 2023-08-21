***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
21.08.2023 08:54
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16.08.2023 tarih ve 2023/48 sayılı bülteninde borçlanma araçları ihraç tavanı 49.000.000- TL olarak onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu 33.000.000- TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 16.000.000- TL'lik kısma ilişkin onaylı ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasından sonra teslim edilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187478
BIST
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18:057.513
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 7.513
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0
En Yüksek
0
18:0527,1667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
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|Açılış
|: 27,1750
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|Önceki Kapanış
|: 27,1550
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27,2081
En Düşük
27,0300
18:0529,5802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
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|Açılış
|: 29,5500
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|Önceki Kapanış
|: 29,5000
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En Düşük
29,1877
18:051.649,99
En Yüksek
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|| 5,46
|Açılış
|: 1.649,69
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|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
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1.656,78
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERUS
|162,00
|41.285.367
|% 0,03
|
|USDTR
|2.580,00
|119.205.473
|% 0,00
|
|SMRTG
|81,00
|1.606.771.325
|% 0,00
|
|KCAER
|21,54
|750.711.501
|% 0,00
|
|MNDTR
|17,44
|45.921.735
|% 0,00
|
|USDTR
|2.580,00
|119.205.473
|% 0,00
|
|SMRTG
|81,00
|1.606.771.325
|% 0,00
|
|KCAER
|21,54
|750.711.501
|% 0,00
|
|MNDTR
|17,44
|45.921.735
|% 0,00
|
|OBASE
|24,56
|45.685.417
|% 0,00
|
|TUPRS
|127,00
|12.382.921.093
|% 0,00
|
|EREGL
|41,90
|7.901.644.845
|% 0,00
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% 0,00
|
|ASTOR
|129,90
|4.952.614.876
|% 0,00
|
|TTKOM
|21,70
|4.382.123.955
|% 0,00
|
|SKBNK
|4,02
|1.942.880.168
|% 0,00
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,80
|1.551.540.425
|% 0,00
|
|DOHOL
|13,40
|3.280.357.108
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,55
|2.037.017.816
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1584
|27,1667
|% 0,36
|
|Euro
|29,5571
|29,5802
|% 0,36
|
|Sterlin
|34,4788
|34,6517
|% 0,32
|
|Frank
|30,6906
|30,8755
|% 0,40
|
|Riyal
|7,2213
|7,2575
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-0,41
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|5,33
|
|Cumhuriyet
|11.325
|11.496
|-4,00
|
|Tam
|11.070
|11.164
|36,00
|
|Yarım
|5.552
|5.608
|19,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.804
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,86
|19,88
|0,08
|
|B. Petrol
|85,44
|85,44
|0,62
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GLBMD
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 318, 103 adet işlem
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17:58NUGYO
Yüzde -8.60 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 485, 263 adet işlem
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17:57XU100
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17:57EDATA
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 102, 092 adet işlem
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17:56INDES
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 443 adet işlem