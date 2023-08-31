***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
31.08.2023 10:00
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16.08.2023 tarih ve 2023/48 sayılı bülteninde borçlanma araçları ihraç tavanı 49.000.000- TL olarak onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu 33.000.000- TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 16.000.000- TL'lik kısma ilişkin
onaylı ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasından sonra teslim edilmesine karar vermiştir. İlgili itfa tamamlanmış ve 16.000.000-TL' lik ihraç belgesi tarafımıza verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190407
BIST
'
10:557.984
En Düşük
|Değişim
|: 0,97%
|| 76,93
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.931
En Yüksek
7.992
10:5526,7187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0288
|Açılış
|: 26,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6100
|
26,7650
En Düşük
26,6174
10:5529,1540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,4213
En Düşük
29,0851
10:551.671,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,40
|Açılış
|: 1.671,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.664,39
BIST En Aktif Hisseler10:55
|RNPOL
|26,18
|16.878.142
|% 10,00
|
|ADEL
|664,50
|116.597.074
|% 10,00
|
|OZGYO
|6,38
|23.324.225
|% 10,00
|
|BYDNR
|44,92
|11.267.373
|% 9,99
|
|MIATK
|291,80
|121.420.686
|% 9,99
|
|KTLEV
|50,25
|317.997.174
|% -9,95
|
|DURDO
|50,90
|28.464.827
|% -4,68
|
|EUKYO
|11,12
|2.966.366
|% -4,63
|
|YONGA
|39,96
|285.714
|% -4,08
|
|OYLUM
|7,81
|35.818.610
|% -3,82
|
|ISCTR
|22,76
|2.523.101.779
|% 2,71
|
|TUPRS
|143,10
|1.878.930.931
|% 0,63
|
|THYAO
|249,70
|1.590.292.609
|% 0,73
|
|GUBRF
|349,40
|1.562.699.260
|% 1,45
|
|ASTOR
|140,70
|1.470.936.142
|% 3,30
|
|EKGYO
|8,79
|979.856.356
|% 2,81
|
|ISCTR
|22,76
|2.523.101.779
|% 2,71
|
|ZOREN
|4,83
|281.214.891
|% 2,99
|
|ODAS
|13,12
|676.778.781
|% 2,90
|
|CEMAS
|3,28
|141.957.024
|% 6,49
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7120
|26,7187
|% 0,11
|
|Euro
|29,1315
|29,1540
|% 0,01
|
|Sterlin
|33,8554
|34,0252
|% 0,05
|
|Frank
|30,2341
|30,4162
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1020
|7,1376
|% 0,15
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|4,45
|
|Cumhuriyet
|11.307
|11.478
|122,00
|
|Tam
|11.053
|11.146
|-12,00
|
|Yarım
|5.539
|5.594
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.763
|2.797
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,56
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,08
|21,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,36
|85,36
|0,12
|
Seans Raporu
10:55
daha fazla
-
11:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 77 artarak (% 0.61 ) 8, 537
-
11:11
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, ISCTR
-
11:11
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, RNPOL, ADEL
-
11:11XU100
Endeks 7, 983 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 33, 646.00 milyon TL de
-
11:11BAGFS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 215, 296 adet işlem