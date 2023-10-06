***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
06.10.2023 16:25
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 05.10.2023 tarih ve 2023/59 sayılı bülteninde borçlanma araçları ihraç tavanı 51.000.000- TL olarak onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu 20.000.000- TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 31.000.000- TL'lik kısma ilişkin
onaylı ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasından sonra teslim edilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200985
BIST
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17:218.475
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -12,79
|Açılış
|: 8.410
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|Önceki Kapanış
|: 8.488
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8.398
En Yüksek
8.517
17:2127,6254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0728
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
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27,7841
En Düşük
27,4547
17:2129,1506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0329
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
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29,3034
En Düşük
28,9549
17:211.621,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,60
|Açılış
|: 1.621,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:21
|GIPTA
|42,68
|1.071.564.608
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|30.343.888
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|19.210.750
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|76.760.597
|% 9,98
|
|DMRGD
|18,10
|22.044.931
|% 9,96
|
|AKFYE
|18,49
|1.576.706.070
|% -6,85
|
|ONCSM
|204,00
|66.694.728
|% -5,07
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|CWENE
|386,20
|912.952.190
|% -4,41
|
|SUNTK
|75,00
|35.509.741
|% -4,21
|
|AKFYE
|18,49
|1.576.706.070
|% -6,85
|
|ASTOR
|131,10
|1.380.493.053
|% -1,65
|
|KONTR
|309,20
|1.349.626.441
|% -2,92
|
|GIPTA
|42,68
|1.071.564.608
|% 10,00
|
|ADGYO
|33,86
|926.067.045
|% 7,29
|
|AKFYE
|18,49
|1.576.706.070
|% -6,85
|
|MOBTL
|4,92
|338.185.007
|% 8,61
|
|SEGYO
|4,63
|242.980.165
|% -1,70
|
|REEDR
|23,48
|902.156.366
|% 8,50
|
|PSGYO
|6,05
|251.703.013
|% -3,97
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6197
|27,6254
|% 0,26
|
|Euro
|29,1296
|29,1506
|% -0,11
|
|Sterlin
|33,5014
|33,6694
|% 0,03
|
|Frank
|30,0644
|30,2455
|% -0,03
|
|Riyal
|7,3424
|7,3792
|% 0,26
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|5,04
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.618
|5,77
|
|Cumhuriyet
|11.164
|11.333
|44,00
|
|Tam
|10.960
|11.066
|59,00
|
|Yarım
|5.497
|5.550
|30,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.775
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,30
|21,33
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|18,87
|18,89
|0,30
|
|B. Petrol
|83,88
|83,88
|-0,19
|
Seans Raporu
17:21
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17:36ONCSM
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17:28BOBET
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