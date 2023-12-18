***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
18.12.2023 11:31
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 15.12.2023 tarih ve 2023/79 sayılı bülteninde borçlanma araçları ihraç tavanı 70.750.000- TL olarak onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu 30.000.000- TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 40.750.000- TL'lik kısma ilişkin
onaylı ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasından sonra teslim edilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226364
BIST
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16:137.860
En Düşük
|Değişim
|: -1,67%
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|Açılış
|: 7.958
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|Önceki Kapanış
|: 7.994
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7.839
En Yüksek
8.010
16:1329,0613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
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|Açılış
|: 29,0600
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|Önceki Kapanış
|: 29,0300
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29,0676
En Düşük
28,8490
16:1331,7736
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|Değişim
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|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
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1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:11
|UFUK
|99,55
|3.843.534
|% 10,00
|
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BANVT
|116,20
|65.457.815
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,08
|4.577.473
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.039.571.936
|% -10,00
|
|CATES
|55,00
|630.625.789
|% -9,98
|
|PRZMA
|41,30
|60.489.167
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.356.645
|% -9,83
|
|MRGYO
|7,78
|47.336.915
|% -9,64
|
|ISCTR
|24,50
|5.389.437.074
|% 0,49
|
|THYAO
|248,20
|4.755.866.331
|% -1,99
|
|YKBNK
|21,44
|2.901.107.946
|% -0,92
|
|EREGL
|41,98
|2.500.907.939
|% 0,19
|
|HEKTS
|24,08
|1.879.042.644
|% 3,70
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.356.645
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,50
|5.389.437.074
|% 0,49
|
|YKBNK
|21,44
|2.901.107.946
|% -0,92
|
|EKGYO
|7,40
|796.549.166
|% -0,13
|
|MOBTL
|4,72
|389.061.871
|% -8,17
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0555
|29,0609
|% 0,28
|
|Euro
|31,7564
|31,7698
|% 0,45
|
|Sterlin
|36,6718
|36,8557
|% 0,14
|
|Frank
|33,3327
|33,5335
|% 0,55
|
|Riyal
|7,7234
|7,7621
|% 0,27
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,87
|23,91
|% 0,66
|
|Platin
|952,20
|955,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.176,67
|1.180,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,94
|77,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,15
|2.023,45
|% 0,66
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