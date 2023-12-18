***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.11.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun 15.12.2023 tarih ve 2023/79 sayılı bülteninde borçlanma araçları ihraç tavanı 70.750.000- TL olarak onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu 30.000.000- TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 40.750.000- TL'lik kısma ilişkinonaylı ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasından sonra teslim edilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226364BIST