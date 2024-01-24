***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
24.01.2024 13:34
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 15.12.2023 tarih ve 2023/79 sayılı bülteninde borçlanma araçları ihraç tavanı 70.750.000- TL olarak onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu 30.000.000- TL ve 20.750.000-TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesi daha evvel teslim edilmiştir. Kalan 20.000.000- TL'lik kısma ilişkin
onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242444
BIST
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15:408.100
En Düşük
|Değişim
|: 1,88%
|| 149,55
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.102
15:4030,2067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0313
|Açılış
|: 30,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
15:4032,9437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1344
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
15:401.976,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,42
|Açılış
|: 1.976,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler15:40
|PKART
|49,72
|25.583.671
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|17.076.767
|% 10,00
|
|UZERB
|173,80
|1.507.516
|% 10,00
|
|DIRIT
|16,39
|5.355.269
|% 10,00
|
|BYDNR
|31,70
|202.380.370
|% 9,99
|
|EUKYO
|16,50
|9.577.790
|% -6,83
|
|PAPIL
|93,00
|75.976.526
|% -5,30
|
|AYCES
|866,50
|28.318.738
|% -4,25
|
|UMPAS
|7,97
|5.594.805
|% -4,21
|
|KFEIN
|88,15
|339.499.008
|% -4,08
|
|THYAO
|251,50
|4.514.370.050
|% 1,09
|
|EREGL
|42,26
|3.630.130.320
|% -0,19
|
|YKBNK
|21,78
|3.398.532.899
|% 4,51
|
|ISCTR
|24,92
|3.289.104.084
|% 4,36
|
|AKBNK
|40,00
|3.184.878.654
|% 4,82
|
|EKGYO
|9,48
|1.565.486.173
|% 0,85
|
|YKBNK
|21,78
|3.398.532.899
|% 4,51
|
|ISCTR
|24,92
|3.289.104.084
|% 4,36
|
|EREGL
|42,26
|3.630.130.320
|% -0,19
|
|AKBNK
|40,00
|3.184.878.654
|% 4,82
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1995
|30,2067
|% 0,10
|
|Euro
|32,9320
|32,9437
|% 0,41
|
|Sterlin
|38,3533
|38,5456
|% 0,45
|
|Frank
|34,8089
|35,0186
|% 0,80
|
|Riyal
|8,0343
|8,0746
|% 0,11
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,76
|22,80
|% 0,66
|
|Platin
|912,48
|914,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,84
|970,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,20
|79,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,89
|2.033,17
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:40
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15:55GZNMI
Yüzde 5.78 oranında artışla 32.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 305, 226 adet işlem
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15:53XU100
Endeks 8, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 83 üstünde . İşlem hacmi 58, 343.00 milyon TL de
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15:53DOGUB
Yüzde 5.43 oranında artışla 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 968, 559 adet işlem
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15:52MAVI
Yüzde 5.53 oranında artışla 133.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 481, 746 adet işlem
-
15:51BRLSM
Yüzde 7.05 oranında artışla 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 600, 988 adet işlem