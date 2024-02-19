***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.12.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun 16.02.2024 tarih ve 2024/11 sayılı bülteninde borçlanma araçları ihraç tavanı 75.000.000- TL olarak onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250425BIST