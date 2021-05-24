***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.05.2021 15:00
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.05.2021
Ek Açıklamalar
100.000.000- TL (Yüz Milyon Türk Lirası) tutara kadar nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Tahvil ve/veya Finansman Bonosu ihraç edilmesine, planlanan Tahvil ve/veya Finansman bonosunun faiz oranının Devlet İç Borçlanma Senedi üzerine yıllık 200 - 2000 baz puan (% 2,0 - %20,0 )aralığında ek getiri eklenerek hesaplanacak şekilde belirlenmesi, nihai vade, tutar, dağıtım esasları, ve tahsilatları ile benzeri tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, söz konusu ihraçlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvurular yapılması, iş ve işlemlerin ifası hususlarında Genel Müdürün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937455
BIST
16:361.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,52
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
16:368,3926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0228
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
16:3610,2642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0049
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
16:36507,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,46
|Açılış
|: 507,61
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler16:36
|TRILC
|42,90
|113.647.312
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.499.896
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.442.937
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.104.201
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.616.176
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|20.988.290
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.366.691
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,26
|34.113.743
|% -8,77
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|GARAN
|8,06
|870.415.227
|% -1,23
|
|ASELS
|15,41
|649.019.171
|% 1,72
|
|FENER
|33,68
|619.136.233
|% 7,19
|
|KOZAL
|128,40
|566.543.533
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,05
|529.547.535
|% 0,25
|
|GARAN
|8,06
|870.415.227
|% -1,23
|
|TSKB
|1,39
|145.477.364
|% 1,46
|
|KARSN
|4,90
|453.470.625
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,16
|198.415.657
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|148.299.586
|% 0,51
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3904
|8,3926
|% -0,27
|
|Euro
|10,2569
|10,2642
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,8484
|11,9079
|% -0,20
|
|Frank
|9,3273
|9,3835
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2330
|2,2442
|% -0,19
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-0,64
|
|Altın Gr.
|507
|508
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.404
|13,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|10,91
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,28
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,02
|
|B. Petrol
|67,34
|67,34
|0,99
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KCHOL, PETKM
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 23 kaybederek (% -0.18 ) 1, 254
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASCM, SONME, TRILC, TDGYO, SEYKM, MERKO
-
16:48
EUKYO, SEYKM, TLMAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:48
DOGUB, FRIGO, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında