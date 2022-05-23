***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.05.2022 15:17
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.05.2022
Ek Açıklamalar
100.000.000- TL (Yüz Milyon Türk Lirası) tutara kadar nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Tahvil ve/veya Finansman Bonosu ihraç edilmesine, planlanan Tahvil ve/veya Finansman bonosunun faiz oranının Devlet İç Borçlanma Senedi üzerine yıllık 200 - 2000 baz puan (% 2,0 - %20,0 )aralığında ek getiri eklenerek hesaplanacak şekilde belirlenmesi, nihai vade, tutar, dağıtım esasları, ve tahsilatları ile benzeri tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, söz konusu ihraçlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvurular yapılması, iş ve işlemlerin ifası hususlarında Genel Müdürün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031749
BIST
17:592.370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,24
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
17:5915,7682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1046
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,6897
17:5916,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0540
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7440
17:59940,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,38
|Açılış
|: 940,17
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
935,62
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MZHLD
|47,52
|6.884.915
|% 10,00
|
|KAPLM
|72,60
|19.349.767
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.785.934
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.574.175
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.544.492
|% 9,90
|
|MEPET
|4,50
|34.300.330
|% -10,00
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,18
|27.176.673
|% -8,70
|
|ORCAY
|18,17
|131.479.860
|% -7,81
|
|IMASM
|43,74
|21.343.258
|% -6,74
|
|THYAO
|42,98
|3.418.755.625
|% 0,28
|
|GARAN
|15,36
|3.159.538.870
|% -5,48
|
|ASELS
|23,50
|2.211.349.309
|% 3,16
|
|SISE
|19,25
|2.014.171.703
|% -0,88
|
|PETKM
|9,12
|1.816.125.986
|% -1,30
|
|SKBNK
|1,28
|556.242.807
|% 6,67
|
|YKBNK
|4,40
|1.286.514.483
|% 1,62
|
|KARSN
|5,78
|1.330.252.186
|% 2,66
|
|METRO
|1,20
|279.207.370
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,58
|533.020.510
|% -1,90
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7392
|15,7682
|% -0,66
|
|Euro
|16,8273
|16,8551
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,7054
|19,8042
|% -0,31
|
|Frank
|16,2193
|16,3170
|% 0,00
|
|Riyal
|4,1786
|4,1995
|% -0,95
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|6,90
|
|Altın Gr.
|937
|937
|-5,43
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|-0,06
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,06
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 82 kaybederek (% -0.03 ) 2, 631
-
17:59XU100
Endeks 2, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 33, 960.00 milyon TL de
-
17:59GLBMD
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 230 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde 6.29 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 494, 775 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 2, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 33, 564.00 milyon TL de