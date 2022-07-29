***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.07.2022 17:52
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Limit Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.07.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.07.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 28.07.2022 tarih ve 2022/37 sayılı bülteninde borçlanma araçları ihraç tavanı 100.000.000- TL olarak onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049372
BIST
17:422.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 48,69
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.594
En Düşük
2.539
17:4217,9207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
17:4218,2780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
17:421.012,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,28
|Açılış
|: 1.012,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler17:42
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.295.744
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.155.277
|% 9,91
|
|ICBCT
|6,25
|65.535.288
|% 9,84
|
|LIDFA
|8,85
|49.165.372
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.574.826
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.102.623
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|100.808.241
|% -9,89
|
|THYAO
|50,35
|2.789.609.635
|% 1,31
|
|SASA
|44,70
|1.888.555.192
|% 7,04
|
|SISE
|21,90
|1.644.480.516
|% 3,11
|
|FROTO
|302,80
|1.332.269.490
|% 6,25
|
|TUPRS
|266,80
|1.122.273.899
|% 3,69
|
|EKGYO
|3,09
|761.236.483
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,69
|340.510.157
|% 4,97
|
|YKBNK
|4,75
|835.789.918
|% 2,37
|
|ODAS
|3,72
|464.708.981
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,59
|1.068.309.690
|% 0,94
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9139
|17,9207
|% -0,01
|
|Euro
|18,2592
|18,2780
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,6396
|21,7482
|% -0,61
|
|Frank
|18,6681
|18,7806
|% -0,21
|
|Riyal
|4,7552
|4,7790
|% -0,10
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|6,26
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|0,23
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.750
|6.831
|-3,00
|
|Yarım
|3.289
|3.339
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.669
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,21
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,29
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:57UNLU
Yüzde 5.26 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 672, 520 adet işlem
-
17:56AGHOL
Yüzde 8.45 oranında artışla 68.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 610 adet işlem
-
17:54GUBRF
Yüzde 5.98 oranında artışla 89.45 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 716, 293 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 07 artarak (% 2.15 ) 2, 287
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHGZT, ICBCT, YAYLA, UZERB, BEYAZ, UTPYA, KRPLS