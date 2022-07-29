***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Limit OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.05.2022İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 23.05.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.07.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.07.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun 28.07.2022 tarih ve 2022/37 sayılı bülteninde borçlanma araçları ihraç tavanı 100.000.000- TL olarak onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049372BIST