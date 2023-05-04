***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.05.2023 12:40
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 70.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.05.2023
Ek Açıklamalar
70.000.000- TL (Yetmiş Milyon Türk Lirası) tutara kadar nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Tahvil ve/veya Finansman Bonosu ihraç edilmesine, planlanan Tahvil ve/veya Finansman bonosunun faiz oranının Devlet İç Borçlanma Senedi üzerine yıllık 200 - 3000 baz puan (% 2,0 - %30,0 )aralığında ek getiri eklenerek hesaplanacak şekilde belirlenmesi, nihai vade, tutar, dağıtım esasları, ve tahsilatları ile benzeri tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, söz konusu ihraçlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvurular yapılması, iş ve işlemlerin ifası hususlarında Genel Müdürün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146762
BIST
14:584.540
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 54,22
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.470
14:5819,4885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0202
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4954
En Düşük
19,4503
14:5821,6399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1071
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,5153
14:581.279,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.279,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler14:57
|KGYO
|42,24
|11.987.332
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|192.500
|% 10,00
|
|SELVA
|8,59
|29.558.635
|% 9,99
|
|ASUZU
|136,80
|33.872.890
|% 9,97
|
|GRTRK
|31,12
|46.336.031
|% 9,96
|
|IHAAS
|156,40
|9.933.356
|% -7,73
|
|UMPAS
|3,25
|156.666
|% -7,14
|
|SAMAT
|22,28
|25.024.574
|% -4,95
|
|PAMEL
|171,60
|25.372.033
|% -4,67
|
|CASA
|114,20
|303.214
|% -4,27
|
|THYAO
|128,60
|2.567.191.552
|% -0,46
|
|KOZAL
|16,90
|2.419.497.883
|% 3,30
|
|EUPWR
|80,20
|2.004.226.507
|% 2,23
|
|EREGL
|31,32
|1.521.447.285
|% 0,06
|
|TUPRS
|68,20
|1.411.230.134
|% -1,16
|
|KOZAL
|16,90
|2.419.497.883
|% 3,30
|
|EKGYO
|5,56
|498.701.616
|% 0,54
|
|ISCTR
|10,77
|523.712.293
|% 1,60
|
|EREGL
|31,32
|1.521.447.285
|% 0,06
|
|KRDMD
|14,01
|653.156.769
|% 2,19
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4786
|19,4971
|% 0,15
|
|Euro
|21,6192
|21,6378
|% 0,49
|
|Sterlin
|24,4438
|24,5664
|% 0,29
|
|Frank
|21,9297
|22,0618
|% 0,11
|
|Riyal
|5,1799
|5,2059
|% 0,14
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.041
|2.041
|2,16
|
|Altın Gr.
|1.280
|1.280
|4,36
|
|Cumhuriyet
|9.150
|9.289
|62,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.503
|4.591
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.251
|2.288
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,58
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,06
|0,05
|
|B. Petrol
|72,50
|72,50
|0,17
|