***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.06.2023 10:43
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yetkili Organ tarihi güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yetkili Organ tarihi güncelleme
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 70.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.05.2023
Ek Açıklamalar
70.000.000- TL (Yetmiş Milyon Türk Lirası) tutara kadar nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Tahvil ve/veya Finansman Bonosu ihraç edilmesine, planlanan Tahvil ve/veya Finansman bonosunun faiz oranının Devlet İç Borçlanma Senedi üzerine yıllık 200 - 3000 baz puan (% 2,0 - %30,0 )aralığında ek getiri eklenerek hesaplanacak şekilde belirlenmesi, nihai vade, tutar, dağıtım esasları, ve tahsilatları ile benzeri tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, söz konusu ihraçlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvurular yapılması, iş ve işlemlerin ifası hususlarında Genel Müdürün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158867
BIST
12:495.411
En Düşük
|Değişim
|: 0,95%
|| 50,72
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.439
12:4923,6737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1032
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6757
En Düşük
23,4435
12:4925,7218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,2216
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,7218
En Düşük
25,3574
12:491.471,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.471,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.474,88
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler12:47
|OSTIM
|3,85
|67.165.959
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|48.346.276
|% 10,00
|
|VKFYO
|21,02
|17.659.276
|% 9,99
|
|RODRG
|45,60
|12.501.731
|% 9,99
|
|FORTE
|14,66
|3.146.168
|% 9,98
|
|BURVA
|70,85
|132.043.891
|% -9,97
|
|BURCE
|158,10
|30.052.062
|% -9,97
|
|ATSYH
|50,85
|2.380.899
|% -9,92
|
|DGATE
|18,35
|24.967.471
|% -4,92
|
|INFO
|8,19
|19.520.634
|% -4,77
|
|THYAO
|183,30
|3.981.442.672
|% 0,22
|
|SASA
|54,95
|1.467.176.699
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,41
|1.374.426.478
|% 2,65
|
|AKBNK
|18,73
|1.317.124.198
|% 1,96
|
|ISCTR
|13,50
|1.299.308.925
|% 1,96
|
|ZOREN
|3,08
|399.788.975
|% 7,32
|
|YKBNK
|12,41
|1.374.426.478
|% 2,65
|
|ISCTR
|13,50
|1.299.308.925
|% 1,96
|
|AKBNK
|18,73
|1.317.124.198
|% 1,96
|
|EKGYO
|7,16
|391.307.326
|% 0,85
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6682
|23,6739
|% 0,44
|
|Euro
|25,6804
|25,7229
|% 0,87
|
|Sterlin
|29,8763
|30,0261
|% 0,47
|
|Frank
|26,1529
|26,3104
|% 0,45
|
|Riyal
|6,2931
|6,3247
|% 0,49
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,20
|
|Altın Gr.
|1.473
|1.473
|2,36
|
|Cumhuriyet
|9.752
|9.900
|-102,00
|
|Tam
|9.702
|9.961
|-93,84
|
|Yarım
|4.754
|4.841
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.377
|2.421
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,45
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|17,81
|17,82
|-0,30
|
|B. Petrol
|73,94
|73,94
|0,74
|