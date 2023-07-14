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***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.07.2023 08:59
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Limit Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 15.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 70.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.05.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.07.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.07.2024

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 13.07.2023 tarih ve 2023/39 sayılı bülteninde borçlanma araçları ihraç tavanı 70.000.000- TL olarak onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171756


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YBTAS 70.014,40 700.144 % 10,00  
MAALT 538,50 16.875.989 % 9,99  
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Riyal 6,9627 6,9976 % 0,61  
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Altın Ons 1.957 1.958 -2,70  
Altın Gr. 1.648 1.649 6,95  
Cumhuriyet 10.979 11.145 23,00  
Tam 10.606 10.803 20,00  
Yarım 5.303 5.426 9,00  
Çeyrek 2.660 2.713 5,00  
Gümüş.Ons 24,81 24,84 -0,05  
Gümüş Gr. 20,89 20,91 0,07  
B. Petrol 81,29 81,29 -0,07  
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