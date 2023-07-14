***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.07.2023 08:59
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Limit Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 70.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.05.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.07.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.07.2024
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 13.07.2023 tarih ve 2023/39 sayılı bülteninde borçlanma araçları ihraç tavanı 70.000.000- TL olarak onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171756
BIST
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11:226.412
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 44,00
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
11:2226,1988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1786
|Açılış
|: 26,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
11:2229,4379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2095
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4396
En Düşük
29,0484
11:221.648,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,43
|Açılış
|: 1.648,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler11:22
|HATEK
|11,11
|36.074.389
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|17.211.342
|% 10,00
|
|YBTAS
|70.014,40
|700.144
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|16.875.989
|% 9,99
|
|OTTO
|222,60
|2.168.792
|% 9,98
|
|VANGD
|14,40
|2.572.661
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|53.580.909
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|1.541.587
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,24
|20.633.191
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,35
|186.565
|% -9,93
|
|THYAO
|213,80
|4.291.869.093
|% 2,05
|
|ASELS
|70,70
|2.797.478.302
|% 3,97
|
|AKBNK
|24,68
|1.926.889.432
|% 0,98
|
|ASTOR
|83,45
|1.734.052.198
|% 0,24
|
|YKBNK
|13,98
|1.649.534.573
|% -2,03
|
|YKBNK
|13,98
|1.649.534.573
|% -2,03
|
|ISCTR
|14,72
|1.628.965.086
|% -0,27
|
|SKBNK
|2,87
|263.010.068
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,68
|1.926.889.432
|% 0,98
|
|EKGYO
|8,36
|582.212.763
|% 0,48
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1935
|26,1988
|% 0,69
|
|Euro
|29,4250
|29,4379
|% 0,72
|
|Sterlin
|34,2659
|34,4377
|% 0,47
|
|Frank
|30,4499
|30,6333
|% 0,82
|
|Riyal
|6,9627
|6,9976
|% 0,61
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-2,70
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|6,95
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.606
|10.803
|20,00
|
|Yarım
|5.303
|5.426
|9,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.713
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,89
|20,91
|0,07
|
|B. Petrol
|81,29
|81,29
|-0,07
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
-
11:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 22 artarak (% 0.73 ) 7, 077
-
11:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
11:37XU100
Endeks 6, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 37, 339.00 milyon TL de
-
11:36ISFIN
Yüzde 4.36 oranında artışla 9.34 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 748, 801 adet işlem
-
11:35EUPWR
Yüzde 5.73 oranında artışla 145.80 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 619, 444 adet işlem