***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.08.2023 08:54
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Limit Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 49.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.07.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.08.2024
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16.08.2023 tarih ve 2023/48 sayılı bülteninde borçlanma araçları ihraç tavanı 49.000.000- TL olarak onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187477
BIST
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18:057.513
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
0
En Yüksek
0
18:0527,1906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1217
|Açılış
|: 27,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1550
|
27,2081
En Düşük
27,0300
18:0529,5814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1077
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6334
En Düşük
29,1877
18:051.649,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,16
|Açılış
|: 1.649,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.656,78
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|A1CAP
|45,30
|868.546.443
|% 0,00
|
|AGESA
|53,00
|92.878.368
|% 0,00
|
|AHGAZ
|13,76
|730.699.116
|% 0,00
|
|ANGEN
|16,12
|361.929.792
|% 0,00
|
|ARASE
|54,10
|193.274.566
|% 0,00
|
|A1CAP
|45,30
|868.546.443
|% 0,00
|
|AGESA
|53,00
|92.878.368
|% 0,00
|
|AHGAZ
|13,76
|730.699.116
|% 0,00
|
|ANGEN
|16,12
|361.929.792
|% 0,00
|
|ARASE
|54,10
|193.274.566
|% 0,00
|
|ASTOR
|129,90
|4.952.614.876
|% 0,00
|
|KLSER
|95,90
|4.196.716.283
|% 0,00
|
|ASGYO
|21,08
|2.084.924.365
|% 0,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.772.723.361
|% 0,00
|
|KAYSE
|42,44
|1.712.406.245
|% 0,00
|
|ASGYO
|21,08
|2.084.924.365
|% 0,00
|
|FZLGY
|20,02
|1.651.063.408
|% 0,00
|
|AHGAZ
|13,76
|730.699.116
|% 0,00
|
|KLSER
|95,90
|4.196.716.283
|% 0,00
|
|GOKNR
|26,18
|1.124.377.329
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1400
|27,1906
|% 0,45
|
|Euro
|29,5587
|29,5814
|% 0,37
|
|Sterlin
|34,4789
|34,6518
|% 0,32
|
|Frank
|30,6814
|30,8663
|% 0,37
|
|Riyal
|7,2207
|7,2569
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-0,39
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.650
|5,16
|
|Cumhuriyet
|11.325
|11.496
|-4,00
|
|Tam
|11.072
|11.166
|38,00
|
|Yarım
|5.553
|5.609
|20,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.804
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,88
|0,07
|
|B. Petrol
|85,48
|85,48
|0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLBMD
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 318, 103 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde -8.60 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 485, 263 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 38 altında . İşlem hacmi 136, 171.00 milyon TL de
-
17:57EDATA
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 102, 092 adet işlem
-
17:56INDES
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 443 adet işlem