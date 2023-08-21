Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

21.08.2023 08:54
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Limit Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 49.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.07.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.08.2024

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16.08.2023 tarih ve 2023/48 sayılı bülteninde borçlanma araçları ihraç tavanı 49.000.000- TL olarak onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187477


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.513
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  7.513  
En Düşük
0 En Yüksek
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
A1CAP 45,30 868.546.443 % 0,00  
AGESA 53,00 92.878.368 % 0,00  
AHGAZ 13,76 730.699.116 % 0,00  
ANGEN 16,12 361.929.792 % 0,00  
ARASE 54,10 193.274.566 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,1400 27,1906 % 0,45  
Euro 29,5587 29,5814 % 0,37  
Sterlin 34,4789 34,6518 % 0,32  
Frank 30,6814 30,8663 % 0,37  
Riyal 7,2207 7,2569 % 0,32  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.889 1.889 -0,39  
Altın Gr. 1.649 1.650 5,16  
Cumhuriyet 11.325 11.496 -4,00  
Tam 11.072 11.166 38,00  
Yarım 5.553 5.609 20,00  
Çeyrek 2.768 2.804 9,00  
Gümüş.Ons 22,75 22,77 0,01  
Gümüş Gr. 19,85 19,88 0,07  
B. Petrol 85,48 85,48 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru